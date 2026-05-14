Gloria Trevi en Costa Rica: esto costará escuchar 'Todos me miran' en vivo

La cantante mexicana Gloria Trevi regresará a Costa Rica el próximo 3 de octubre con el espectáculo Gloria Trevi Live Celebration. El concierto se realizará en Parque Viva y marcará su regreso al país tras más de 15 años de ausencia.

La artista llegará como parte de su gira internacional por Centroamérica. El tour también incluirá presentaciones en Nicaragua, Guatemala y Panamá antes de continuar por Sudamérica y Estados Unidos entre 2026 y 2027.

La producción confirmó que las entradas estarán disponibles por medio de eticker.cr desde el martes 19 de mayo. Los tiquetes van desde los ₡42.500 hasta los ₡72.500.﻿

La preventa exclusiva para tarjetas AMEX se realizará del 19 al 21 de mayo. Luego, los clientes Credomatic podrán comprar boletos del 22 al 24 de mayo. La venta general iniciará el 25 de mayo.

Los organizadores también anunciaron el beneficio de Tasa 0 a seis meses plazo para los compradores.

Vea aquí los precios por localidad y el mapa del escenario:

"Live Celebration en el escenario es la mejor manera de agradecerle a la vida y a mi público por tantos años de amor y resistencia", expresó Gloria Trevi en el comunicado oficial.

La cantante es reconocida por éxitos como Pelo Suelto, Todos Me Miran, El Recuento de los Daños y 5 Minutos. Su carrera destaca por una propuesta musical que mezcla pop, rock y balada con letras sobre amor, libertad y empoderamiento.

Los espectáculos de Gloria Trevi también son conocidos por su energía y teatralidad. La artista promete una puesta en escena cargada de emoción y conexión con el público costarricense.

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