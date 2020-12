Glenda Peraza confirma que ella, su hija y esposo son positivos por COVID-19

La presentadora de televisión, Glenda Peraza, confirmó en sus redes sociales que ella, su hija y esposo son positivos por COVID-19.



En una transmisión en su cuenta de Instagram la también empresaria reveló, junto a su hija Kiany Berry y su esposo Byron Garita, que se realizaron la prueba este viernes y hoy les llegó el resultado de que eran portadores del virus.

“Nunca nos ganamos ni una rifa y nos ganamos esta… Ahorita sabemos nada, nada más que estamos contagiados, fue horrible recibir esa noticia”, aseguró.

Los tres se realizaron la prueba pues era requisito para un viaje de vacaciones que tenían programado para este mismo domingo en la madrugada.

“Todo se canceló, perdimos la plata de absolutamente todo, pero ahora es pedirle a Dios que no nos pongamos mal, sabemos de casos que hasta el tercer día se han puesto mal pero no sabemos cuánto tenemos de enfermos porque no tenemos ningún síntoma”, añadió.

La popular presentadora aseguró que les preocupa ser asintomáticos por el contacto que pudieron haber tenido con otros, pero que son conscientes de que se han cuidado y guardado los protocolos de seguridad.

“Ya les avisamos a las personas con las que tuvimos contacto más cercanas. Para mí como mamá me duele mucho que mi hija esté infectada. No tenemos una idea cómo nos infectamos(...) casi no hemos salido y nos hemos cuidado.

“Ahora toca pedirle a Dios que esta porquería se acabe, de verdad que somos parte de esta estadística de este año épico a nivel mundial”, afirmó.