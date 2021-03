Gipzy Montoya: "nunca pensé en apasionarme tanto por la radio"

Gipzy Montoya, exchica "A todo dar", es parte del elenco del programa “Sábados con mi gente”, el cuál debutará en Teletica Radio el 10 de abril.

Durante el año 2000 animó en la televisión nacional y años más tarde se unió al programa del argentino Juan Carlos Torres.

"Mi paso de la televisión a la radio fue repentino no me lo imaginé nunca. Un día llegué como invitada y Juanca no se pudo deshacer de mí (se ríe)", dijo.