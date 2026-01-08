Ginnés Rodríguez reacciona a “serenata” de Gerardo Zamora: “Alegra el corazoncito”

La periodista Ginnés Rodríguez reaccionó al video publicado por Teletica Entretenimiento este jueves, en el que se ve a su esposo fallecido, Gerardo Zamora, cantando el Padre Nuestro.

En conversación con Teletica.com, la presentadora de televisión aseguró sentir “una mezcla de sentimientos”: entre nostalgia y alegría.

“Amanecer con esa serenata, un día como hoy, yo creo que a todos nos alegra el corazoncito”, dijo.



“Mueren cuando los dejamos de recordar, por eso Gerar sigue tan vivo como en ese video en nuestros corazones”, agregó la comunicadora.

La grabación de Zamora interpretando el icónico tema religioso, que aparece en la programación de Canal 7, fue emitido entre 2002 y 2005 como parte de la extinta sección Los pachos, en la que se mostraban equivocaciones, situaciones graciosas o insólitas vividas por los reporteros y presentadores.

En las imágenes también aparece el camarógrafo Fernando Reyes, quien ya falleció, y a quien Ginnés recordó con mucho cariño.

“Es hermoso también ver ahí a otro gran ser humano, que era Fernandito Reyes, con su voz poderosa, y sus saludos y ánimos infaltables cuando uno trabajaba con él, y me los imaginé que deben estar repitiendo esa misma escena, pero en el cielo. Fernandito, con su buen humor y con su carisma, molestando a Gerar también, así que es lindo pensar que esa misma escena también se repite desde el cielo”, concluyó Rodríguez.



Zamora falleció el 5 de abril de 2023, luego de una larga lucha contra un meningioma, tumores benignos que lo llevaron al quirófano en ocho ocasiones y que, incluso, lo hicieron perder su ojo derecho.

La música siempre formó parte de la vida de Gerardo, al punto de ser uno de los fundadores del coro Laus Deo, junto a sus hermanos.







