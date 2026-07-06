George Clooney recibirá el León de Oro honorífico en la Mostra de Venecia

El actor, director y productor de cine George Clooney será distinguido con el León de Oro honorífico por toda su trayectoria durante la próxima edición de la Mostra de Venecia, informaron este lunes los organizadores del festival.

Clooney, de 65 años, aseguró que recibir este reconocimiento representa un "tremendo honor".

"Eso probablemente significa que soy viejo, pero lo aceptaré".

Así lo expresó en un comunicado divulgado por el festival, que este año se celebrará del 2 al 12 de septiembre.

El jurado de la 83.ª Mostra de Venecia estará presidido por la actriz estadounidense Maggie Gyllenhaal.

Clooney, conocido también por su activismo político y su labor humanitaria, asiste con frecuencia al certamen veneciano.

El director del festival, Alberto Barbera, destacó que el actor "ha explorado diversos géneros con una versatilidad notable", y citó entre sus trabajos más destacados 'Syriana' (2005), cinta por la que ganó el Óscar al mejor actor de reparto, además de 'Ocean's Eleven', 'Gravity' y 'Los descendientes'.

"Artista completo y carismático, apasionado y original".

Con esas palabras, Barbera describió a Clooney al anunciar la entrega del reconocimiento.



