George Clooney, Gladys Knight y U2 recibirán premios del Kennedy Center de EE. UU.

Por AFP Agencia | 21 de julio de 2022, 13:53 PM

La estrella cinematográfica George Clooney y la leyenda del soul Gladys Knight estarán entre los homenajeados de este año por los premios del Kennedy Center, uno de los galardones artísticos más prestigiosos de Estados Unidos.



Los integrantes del grupo de rock irlandés U2, la compositora estadounidense nacida en Cuba Tania León y la artista pop y cristiana contemporánea Amy Grant completan la clase 45, que será agasajada en la gala anual del centro el 4 de diciembre.



Salvo imprevistos, este año el Kennedy Center, el complejo de artes escénicas que sirve como un monumento viviente al asesinado presidente John F. Kennedy, llevará la ceremonia de premiación a Washington, donde eventos de este tipo son raros.



El invierno boreal pasado la ceremonia contó con la asistencia del presidente Joe Biden.



Durante los cuatro años de su administración, su predecesor Donald Trump no había concurrido al evento luego de que, en su primer año de gestión, varios de los artistas homenajeados amenazaron con boicotear la gala si él estaba presente.



"Al crecer en un pequeño pueblo de Kentucky nunca me podría haber imaginado que algún día me sentaría en el balcón del Kennedy Center Honors. Poder hacerlo junto a estos increíbles artistas es un honor", dijo George Clooney en un comunicado.



Knight, intérprete de temas como "Midnight Train to Georgia", afirmó a su vez sentirse "honrada más allá de las palabras por ser incluida entre este prestigioso grupo de personas, tanto del pasado como del presente".



"El compromiso del Centro Kennedy con las artes no tiene paralelo y estoy muy agradecida por este momento", agregó.