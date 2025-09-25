Gentry: la banda tica que cumplirá su sueño de abrir escenario a Guns N’ Roses

La música costarricense brillará en uno de los escenarios más esperados del año: las bandas locales Slavon y Gentry serán las encargadas de abrir el concierto de Guns N’ Roses, que se llevará a cabo el próximo 1° de octubre en el Estadio Nacional.

Gentry: el sueño costarricense hecho realidad

Formada en 2022, Gentry se ha destacado por su propuesta de rock alternativo con influencias de hard rock y groove metal. Integrada por Frank Loyal (guitarra y voz principal), Sebastián Guerrero “Thunderuz” (bajo y voz), Ernesto Ramírez “Ramza” (teclados y coros) y Danilo Ramírez “Milo” (batería), la banda ha consolidado rápidamente su presencia en la escena nacional, participando en festivales como Transitarte y Convención Paraíso.

Su primer sencillo, THZ, se lanzó en 2022, seguido de Pump!, en 2024, y actualmente trabajan en su primer álbum. El nombre de la agrupación rinde homenaje a Jimmy Gentry, fundador de Casa Jimmy Studios, inspiración de varias generaciones de artistas costarricenses.

En entrevista con Teletica.com, Sebastián Guerrero relató cómo nació Gentry y cómo lograron llegar a abrirle a Guns N’ Roses:

“Esto es el sueño de cualquier persona, más allá de que me toque a mí o a la banda en la que estoy. Lo hemos trabajado tanto, a prueba de todo. He dejado familia, relaciones, momentos que pude disfrutar, trabajos, todo por seguir algo en lo que uno es fiel creyente”.

Gentry nació en plena pandemia, cuando Guerrero y Frank Loyal comenzaron a tocar juntos, convencidos de que debían aprovechar cada momento creativo:

“Estábamos solos y era como: madre, ya nos vamos a morir, tenemos que sacar las canciones. Yo tengo estas, vos tenés estas, empecemos a tocar”, recordó Sebastián.

Pronto se sumaron otros miembros, consolidando la banda y participando en conciertos con propósito social, como Encourage Kindness, recolectando donaciones y tocando para la comunidad durante la pandemia.

“Eran conciertos pequeños, una noche cualquiera, pero siempre los tocábamos como si fueran los mejores escenarios del mundo”, explicó Guerrero.

La oportunidad de abrir el concierto de Guns N’ Roses llegó gracias a una combinación de talento, persistencia y un poco de destino. Guerrero conoció al mánager de la banda, Fernando, y tras manifestar su sueño y enviar su material, recibieron la respuesta que los llevaría al escenario principal:

“Cuando me escribió Don Stockwell, yo no lo podía creer. Llamé a Frank llorando. No son emociones que uno le cuenta a cualquiera, son sueños muy específicos. Y Guns N’ Roses no es solo nuestra banda favorita, es la banda más grande del mundo”.

Slavon: casi tres décadas de rock

Slavon cuenta con casi 30 años de trayectoria, con dos discos de estudio: Just a Dream y Oración para Caín, y varios sencillos destacados como Wings on Fire, Hold On y Sail Away. En 2021, Wings on Fire fue reconocido por la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) como Mejor Sencillo de Hard Rock/Metal.

La banda ha compartido escenario con leyendas del rock como Judas Priest, Whitesnake, Helloween, Rata Blanca y Ángeles del Infierno, y ha representado a Costa Rica en festivales internacionales en Panamá y Colombia. Actualmente, Slavon trabaja en su tercer álbum, A New Land.

El evento iniciará con la apertura de puertas a las 3 p. m., la presentación de los artistas nacionales será a las 4:30 p. m., y Guns N’ Roses subirá al escenario a las 7 p. m. Las entradas continúan disponibles en www.kuikpei.co, con precios desde $74, y se espera un lleno total.

La inclusión de Slavon y Gentry demuestra el compromiso de la producción por dar espacio al talento nacional en un espectáculo de gran magnitud, permitiendo que la música costarricense brille frente a miles de espectadores.