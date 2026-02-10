Gastronomía, danza y kung fu: San José se prepara para celebrar el Año Nuevo Chino

San José vivirá una jornada cargada de cultura, música y tradición el próximo 14 de febrero, cuando el Paseo de los Estudiantes, conocido como el “Barrio Chino”, se convierta en el epicentro de la celebración del Año Nuevo Chino.

La actividad es organizada por la Asociación Colonia China en Costa Rica, con el apoyo de la Municipalidad de San José y la Embajada de la República Popular China en Costa Rica. El evento se desarrollará de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. y estará abierto al público.



Desde la Municipalidad de San José destacaron que esta festividad busca fortalecer la convivencia intercultural y resaltar la diversidad que caracteriza a la capital. La vocera municipal, Gabriela Calvo, afirmó que este tipo de espacios permiten estrechar vínculos entre comunidades y promover el respeto por distintas tradiciones que forman parte del tejido social costarricense.



El 2026 corresponde al Año del Caballo de Fuego, un periodo que se extenderá oficialmente del 17 de febrero de 2026 al 7 de febrero de 2027. En la tradición china, este signo se asocia con cualidades como la energía, la perseverancia, el dinamismo y el trabajo constante.

El Año Nuevo Chino, también conocido como la Fiesta de la Primavera, es la celebración más relevante del calendario lunar chino desde hace más de cuatro mil años. Simboliza un nuevo inicio y está ligado a valores como la renovación, la prosperidad y la unión familiar.

Por su parte, la representante de la Asociación Colonia China en Costa Rica, Isabel Yung, señaló que esta fecha es una oportunidad para compartir costumbres ancestrales con la sociedad costarricense y fortalecer los lazos históricos entre ambos pueblos, que han convivido y trabajado juntos durante décadas.

Durante la jornada, las personas asistentes podrán disfrutar de gastronomía china y costarricense, presentaciones de danzas tradicionales, exhibiciones de kung fu, el tradicional baile del león, símbolo de protección y buena fortuna, música y expresiones artísticas en vivo.

La Municipalidad reiteró la invitación a participar de esta celebración cultural que promueve el encuentro comunitario y convierte el centro de San José en un punto de intercambio cultural y festivo.