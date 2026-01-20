Gary Centeno sobre trabajar con Maribel Guardia: “Ella es un estandarte en México”

Representar a Costa Rica en la industria del entretenimiento internacional implica disciplina, adaptación y constancia. Así lo afirmó el actor Gary Centeno, quien forma parte del elenco de la serie Cómplices, una comedia dramática de Vix, grabada en México y protagonizada por figuras como Maribel Guardia, Lucía Méndez, Laura Flores y Marjorie de Sousa.

Centeno explicó a Teletica.com que uno de los principales retos para los actores costarricenses fuera del país es el manejo del acento, una decisión que ha tenido que tomar desde una perspectiva profesional.

​“Nuestro acento es hermoso, pero no es tan visible como el argentino o el colombiano, y eso a veces no me abre puertas y me limita”, señaló.

El actor indicó que el uso del acento neutro responde a una necesidad laboral dentro de un mercado altamente competitivo.

​“No es que me cierre puertas, pero tampoco me las abre, y al final este es el trabajo que me da de comer”, afirmó, al tiempo que reconoció que entiende a quienes se sienten incómodos con esta decisión.

Centeno también se refirió al crecimiento de otros costarricenses en el extranjero, como David Ulloa, y destacó la importancia del apoyo entre colegas.

​“El sol sale para todos, no hay que meterle el pie a nadie. Si yo puedo ayudar, lo voy a hacer”, expresó, asegurando que siempre está dispuesto a brindar consejos o contactos a quienes buscan oportunidades fuera del país.

Sobre su trayectoria, el actor recordó que emigró a México hace 14 años tras no lograr consolidarse en Costa Rica. “Yo me vine porque las puertas en Costa Rica no se me abrieron”, relató, al explicar que en ese momento no contaba con la preparación ni el contexto necesario para desarrollarse profesionalmente.

Pese a las dificultades, considera que el esfuerzo ha dado frutos.

​“Después de 14 años, sí he logrado cosas muy importantes, pero siento que apenas voy por un 40 o 50 por ciento de lo que realmente soy”, comentó, al señalar que aún aspira a nuevos retos, como perfeccionar su inglés y explorar oportunidades en Hollywood.

En cuanto a Cómplices, Centeno no ocultó su admiración por Maribel Guardia, a quien describió como una figura cercana y humilde.

​“No sabes lo linda que es Maribel Guardia, el corazón y la humildad que tiene, después de tantos años y de ser lo que es. No es solo conocida en Costa Rica... Ella es un estandarte aquí en México”, dijo.

Además, resaltó la experiencia de compartir escena con actrices de amplia trayectoria. “Estar en una producción con Lucía Méndez, Laura Flores y Marjorie de Sousa ha sido fenomenal para mí”, subrayó, al destacar el alcance internacional del proyecto.

Finalmente, el actor aseguró sentirse agradecido por formar parte de una producción que ha tenido buena recepción del público.