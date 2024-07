Gary Centeno eliminado de 'Top Chef VIP': "Me sentí como Costa Rica en Brasil 2014"

El actor costarricense Gary Centeno quedó fuera del reality show de Telemundo Top Chef VIP.

La salida se dio en el programa emitido este domingo por la noche. Centeno estuvo a un paso de la gran final, pues quedó de quinto lugar y solo los primeros cuatro avanzaron. En el platillo que preparó en la semifinal, el tico "se pasó de sal", según los comentarios del jurado.

Horas después de su eliminación, el actor publicó un agradecimiento a su comunidad, familia y amigos por el apoyo. Además, comparó su participación con la de la Selección Nacional de Futbol en el mundial Brasil 2024.

"Me sentí como Costa Rica en el mundial 2014, donde llegamos lejos y soñábamos que podíamos llegar hasta el final, pero, pues no se pudo, pero sí se dejó el alma. Hasta donde topé fue una frase que siempre decía y pues hasta aquí llegué. Gracias, de verdad, a toda la gente que me apoyó hasta estas instancias de la competencia. No puedo negar que quería mucho estar en esa final, fui el competidor con más inmunidades y aun así no me alcanzó, pero siempre diré que los planes de Dios son perfectos y que si no llegué a la final es porque cosas mejores vienen. Fue una aventura hermosa donde crecí en la cocina, pero también personal, emocional y espiritualmente, además si hay algo que me caracterizo fue que siempre puse pasión y corazón en cada platillo y que siempre quise dejar en alto nuestra gastronomía centroamericana.

"Gracias por sus comentarios en redes, por sus mensajes que siempre fueron gasolina, gracias Dios y gracias mamita por acompañarme en todo momento en esta aventura. Siempre sentí tu presencia en cada programa...Y por último, ¿qué creen?, ¡claro que voy a seguir cocinando! Tengo muchas recetas que no hice y aquí con mi familia las haré, los quiero y nos vemos en la próxima aventura. Arriba Centroamérica", fue parte del mensaje que compartió vía Instagram.