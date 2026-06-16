Garbanzos y Mentados invitan a disfrutar del ‘Tercer tiempo’

El ambiente mundialista llega a la música y este 26 de junio las bandas Garbanzos y Mentados invitan a festejar la Copa del Mundo 2026 con un “Tercer tiempo” lleno de ska.



Este 26 de junio, los grupos unen fuerzas con Askatazuna y el DJ Six para celebrar la máxima cita futbolística con un concierto especial.

La cita será en Oasis, en la Calle de la Amargura, a partir de las 7 p. m.

Luego de analizar una mejenga, Garbanzos y Mentados concluyeron que, en vez de salir bailados, era mejor idea poner a bailar a todos sus fanáticos.

Con esta alineación de lujo, la fiesta está garantizada.



