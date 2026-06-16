EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

Garbanzos y Mentados invitan a disfrutar del ‘Tercer tiempo’

Los grupos musicales quieren celebrar el Mundial 2026 con una buena dosis de ska.

Los Garbanzos.
Los Garbanzos.
Por Adrián Fallas 16 de junio de 2026, 15:35 PM

El ambiente mundialista llega a la música y este 26 de junio las bandas Garbanzos y Mentados invitan a festejar la Copa del Mundo 2026 con un “Tercer tiempo” lleno de ska.

Este 26 de junio, los grupos unen fuerzas con Askatazuna y el DJ Six para celebrar la máxima cita futbolística con un concierto especial.

La cita será en Oasis, en la Calle de la Amargura, a partir de las 7 p. m.

Luego de analizar una mejenga, Garbanzos y Mentados concluyeron que, en vez de salir bailados, era mejor idea poner a bailar a todos sus fanáticos.

Con esta alineación de lujo, la fiesta está garantizada.


mundial2026

Tags
Más notas