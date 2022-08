Ganoza regresa a DWTS: "Voy a hacer picadillo en la pista, vengo a tirar mis pasos prohibidos"

Por Susana Peña Nassar | 15 de agosto de 2022, 21:25 PM

El público habló: Bryan Ganoza volverá a la pista de Dancing With The Stars Costa Rica, luego de ganar el wildcard, un comodín otorgado por la BBC de Londres para "rescatar" a uno de los eliminados. "Voy a hacer picadillo en la pista, vengo a tirar mis pasos prohibidos", aseguró el participante tras conocer los resultados.

"Lo quería con el corazón y con el alma, lo logré. Bueno, la gente lo logró, en realidad. Esta segunda oportunidad que me dieron con esta carta, ha sido algo maravilloso para mí. Ahorita, que la gente me haya apoyado de la forma en que lo hizo, wow, para mí es todo un honor. Tengo que retribuirle a la gente todo ese cariño que me están dando, tengo que hacer un súper show, tengo que duplicar el nivel en el que estaba antes", aseguró el "Cabro más macabro".

-¿Qué vamos a ver ahora que regresa a la pista?

"Un Bryan más aplicado. Estuve estudiando a mis compañeros, qué hacen, qué no hacen, cuáles ritmos les favorecen a ellos, cuáles no, y son cosas que uno, cuando está adentro en el programa, no ve. Me di cuenta de que pude haber evitado varias cosas, ahora tengo una listita, ahí, donde ya tengo mis anotaciones. Espero que me funcione", respondió.

El cantante reconoció que empieza con un día menos de ensayo, pero eso no lo desmotiva.

Ganoza agradeció, además, la plataforma que ha sido DWTS para que el público lo conozca y empiece a mostrarle su apoyo.

Contrincantes

Los otros dos exparticipantes en competencia eran José Miguel "JM" Cruz y Melissa "Meme" Diakova, quienes también aplaudieron el triunfo de Bryan Ganoza.

"Agradecido con la gente que votó, muy importante, y feliz por mi compañero Bryan, porque él, realmente, de corazón, su espíritu pedía volver a la pista y creo que él tiene mucho para dar en esa nueva temporada, porque es una temporada bastante ruda la que viene", dijo el periodista de Más que noticias.

"Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyaron con sus mensajes; pero, como dijo JM, a Bryan se le notaba en los ojos, todo su cuerpo decía 'yo quiero volver'. Qué lindo que alguien que de verdad se nota que lo quería tanto, lo tenga. Bryan tiene todo nuestro apoyo, sé que va a ir con todo", añadió Meme Kova.