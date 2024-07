¡Gandhi en concierto! Guitarrista Federico Miranda se despide “por un tiempo”

Desde su formación en 1993, la banda costarricense Gandhi ha dejado una marca en la escena musical del país.



Sus integrantes, el cantante Luis Montalbert-Smith, el guitarrista Federico Miranda, Massimo Hernández como bajista y Abel Guier en la batería, han sabido conquistar a los seguidores y acercar a los ticos al rock en español.



Luego de más de tres décadas de trayectoria, los intérpretes de El Invisible y Seco pierden “temporalmente” a uno de sus miembros: Miranda.



La noticia fue confirmada por el propio músico, en Instagram, donde indicó que se despide con dos conciertos muy especiales, el 1° y 2 de agosto en el Jazz Café.



​"Son conciertos muy importantes, muy especiales para mí porque mi familia y yo nos vamos un tiempito, como año y medio, a Estados Unidos, a vivir. Mi esposa Meli va a hacer una maestría y estoy muy orgulloso de todo lo que está logrando y, por primera vez, me toca alejarme de Gandhi en un tiempo. Se me va a hacer eterno, me van a hacer demasiada falta los conciertos y, sobre todo, ustedes, público maravilloso.