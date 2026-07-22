Gandhi, Debi Nova y Malpaís: concierto busca cambiar rumbo de decenas de jóvenes

Debi Nova, Gandhi, Malpaís y más de 150 jóvenes músicos formados en comunidades vulnerables se presentarán el 13 de agosto en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva, a partir de las 7:30 p. m. Se trata de un concierto benéfico impulsado por la Fundación Sistema Integral de Formación Artística para Inclusión Social (Sifais).



Los fondos recaudados en el evento serán utilizados para apoyar los programas sociales que la fundación ofrece en comunidades vulnerables con el fin de brindar oportunidades de educación, arte, cultura, empleabilidad y desarrollo comunitario.

Entre las sedes beneficiadas se encuentran La Carpio y Tejarcillos (San José), La Guaracha (Heredia) y Herradura (Puntarenas).



"Es un honor apoyar la labor de Fundación SIFAIS y ser parte de un concierto que transforma vidas. He visto de cerca el impacto de sus programas en muchachos que conocí cuando eran adolescentes y de cómo el arte y la educación les generaron oportunidades reales: ahora algunos de ellos siguen en el mundo musical acompañándome de cerca, mientras que otros están coordinando las actividades en Cuevadeluz en la Carpio. "Invito a todas las personas a sumarse a esta iniciativa, porque cada entrada representa esperanza y un mejor futuro", comentó Luis Montalbert, vocalista de Gandhi y embajador de Fundación Sifais.



El costo para asistir al evento solidario va desde los ₡21.300 hasta los ₡59.300. Este promete ser una experiencia artística extraordinaria para quienes disfrutan de la música nacional.

Más que un concierto, representa una oportunidad para que estos jóvenes construyan un mejor futuro.