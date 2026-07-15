Gandhi cancela su presentación en festival organizado por Municipalidad de San José
El gobierno local mantiene la programación del 19 de julio con la final del Mundial y el concierto de Piso 21.
La banda costarricense Gandhi anunció que no se presentará en el "Festival San José te quiere aquí en vacaciones", previsto para el próximo 18 de julio. El grupo indicó que las condiciones comunicadas por la producción no permiten ofrecer el espectáculo que esperaba brindar a su público.
Mediante un comunicado, Gandhi explicó que sostuvo varias semanas de trabajo y comunicación con la organización del evento. La agrupación señaló que buscó distintas alternativas para concretar su participación; sin embargo, aseguró que no fue posible llegar a un acuerdo.
"Las condiciones informadas por parte de la producción hasta este momento no nos permiten hacer el espectáculo que queremos ofrecer a nuestro público", indicó la banda.
El grupo también lamentó la situación y expresó su deseo de reencontrarse con sus seguidores en una próxima oportunidad.