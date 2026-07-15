Gandhi cancela su presentación en festival organizado por Municipalidad de San José

La banda costarricense Gandhi anunció que no se presentará en el "Festival San José te quiere aquí en vacaciones", previsto para el próximo 18 de julio. El grupo indicó que las condiciones comunicadas por la producción no permiten ofrecer el espectáculo que esperaba brindar a su público.



Mediante un comunicado, Gandhi explicó que sostuvo varias semanas de trabajo y comunicación con la organización del evento. La agrupación señaló que buscó distintas alternativas para concretar su participación; sin embargo, aseguró que no fue posible llegar a un acuerdo.

​"Las condiciones informadas por parte de la producción hasta este momento no nos permiten hacer el espectáculo que queremos ofrecer a nuestro público", indicó la banda.

El grupo también lamentó la situación y expresó su deseo de reencontrarse con sus seguidores en una próxima oportunidad.









Pese a la cancelación de Gandhi, la Municipalidad de San José mantiene la programación principal del festival, que se realizará el 18 y 19 de julio en el Parque Metropolitano La Sabana.





La agenda del domingo 19 de julio iniciará a las 10:30 a. m. con la presentación de Jessi G. A la 1:00 p. m. se transmitirá en vivo la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en una pantalla gigante.





Las actividades continuarán a las 4:15 p. m. con la presentación de Tapón. Luis Rosal subirá al escenario a las 5:00 p. m. El cierre estará a cargo del grupo colombiano Piso 21 a las 6:00 p. m.





La Municipalidad informó que el acceso al festival será gratuito durante ambos días. La programación también incluye presentaciones artísticas, un mercadito gastronómico, espacios para emprendimientos, corredor literario, talleres educativos, actividades deportivas, zona infantil, bienestar animal, mercado del trueque e intervenciones urbanas.





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