Ganador de ocho Grammy y un Óscar llegará por primera vez a Costa Rica

El pianista, compositor y cantante estadounidense Jon Batiste llegará por primera vez a Costa Rica para ofrecer un concierto junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

La presentación será el miércoles 3 de setiembre en el Anfiteatro Imperial del Parque Viva.



El espectáculo reunirá al ganador de ocho premios Grammy y un premio Óscar con la agrupación nacional en una producción creada exclusivamente para esa fecha. El repertorio incluirá algunas de las obras más representativas de su carrera con arreglos orquestales preparados para esta presentación.



Las entradas ya están disponibles por medio de la plataforma Publitickets.



El concierto será apto para todo público. El Anfiteatro Imperial de Parque Viva contará con espacios accesibles para personas con movilidad reducida. Además, ofrecerá parqueo para más de 1.000 vehículos con costo adicional y una amplia oferta de alimentos y bebidas.



Batiste es reconocido como una de las figuras más destacadas de la música contemporánea. Su carrera abarca géneros como jazz, soul, R&B, gospel, pop y música clásica.



El artista suma ocho premios Grammy de un total de 25 nominaciones. También obtuvo el premio Óscar por la banda sonora de Soul, producción de Disney y Pixar. Ese trabajo recibió, además, un Globo de Oro, un BAFTA y un Critics Choice Award.



Entre 2015 y 2022 ocupó el cargo de director musical y líder de la banda del programa The Late Show with Stephen Colbert. Su trayectoria también incluye colaboraciones con artistas internacionales y presentaciones en escenarios de diferentes países.



La historia personal y artística de Batiste quedó reflejada en el documental American Symphony, disponible en Netflix. La producción muestra su proceso creativo y parte de su vida personal.

​"Traer a Jon Batiste por primera vez a Costa Rica representa un momento muy especial para la escena musical del país. Es un artista extraordinario y ofrece experiencias memorables. Esta presentación junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica será una noche histórica", afirmó Sam Zahedi, productor del espectáculo.

Las puertas del recinto abrirán a las 4 p. m. El concierto comenzará a las 7 p. m.



Los precios de las entradas son los siguientes: