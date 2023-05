Ganador de ₡9 millones en QQSM: “Con este dinero tendré una mejor recuperación”

“Obviamente, estoy muy feliz porque estoy pasando por un momento muy difícil. He estado limitado con los pagos de luz, agua y teléfono. Con este dinero tendré una mejor recuperación.

"Hoy tengo cita en el Calderón Guardia, voy a internarme para ver si me hacen otra cirugía en las rodillas. Entonces, ya no tengo tanto estrés para ir sobresaliendo en los pagos. Me ha costado mucho porque todavía no puedo caminar bien, así que pienso aprovechar este dinero de la mejor manera", aseguró el participante de QQSM.