Ganador de ₡7.5 millones cumplió en QQSM un sueño de adolescencia

Jeremy Fabián Zúñiga Rojas causó revuelo en las redes sociales tras ganarse ₡7.5 millones en ¿Quién quiere ser millonario? Este es, hasta el momento, el premio más alto entregado en esta quinta temporada del programa.

"La verdad nunca me lo imaginé, siempre confié en que Dios me diera lo que tuviera en su voluntad, pero nunca me imaginé que fuera tantísimo. La verdad es que eso significa para mí un privilegio muy grande y se lo debo a Dios, a mi familia, a mis amigos y a mi novia", comentó Zúñiga.

El joven de 24 años trabaja para el Partido Liberación Nacional (PLN) en la Asamblea Legislativa, específicamente para la jefa de fracción, María José Corrales.

Él es la segunda generación de su familia que participa en el formato. Hace ocho años, su papá jugó en la cuarta temporada, en el año 2013, y logró llevarse la suma de ₡2 millones.

"Cuando fue mi papá, yo fui como parte del público, desde ahí quedé con la espinita y yo dije que algún momento vendré, en ese momento era menor de edad y no podía participar, pero gracias a Dios hasta ahora se dio una nueva temporada, y bueno mi familia y mi novia me impulsaron para venir a participar", agregó el oriundo de Barranca de Puntarenas.

Le consultamos que hará con la platita ganada y nos contó que pagará deudas y ayudará a sus padres. "Si tengo pensado ayudar a mis papás, pagar la deuda de mi carrito y eso me va ayudar a que mejore mi liquidez y lo que sobre lo pienso meter en una cuenta de ahorro a plazos para tener esa platica ahí y tal vez más adelante darme algún gustico como un viajecito en familia", dijo. En el programa, Jeremy mostró su gran aprecio hacia periodista y presentador Ignacio Santos y resultó que él fue clave en el rendimiento del participante. "Tengo que agradecerle mucho a don Ignacio, a quien llevo en mi corazón, es una gran persona y siempre lo he admirado. Cuando me senté en la silla caliente, lo primero que me dijo don Ignacio (detrás de cámaras) fue 'Jeremy tómelo con calma, tómese su tiempo, vamos a durar lo que tenga que durar', y yo tomé esa palabra, duré lo que tenía que durar, leía y releía las preguntas y las respuestas", acotó.