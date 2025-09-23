Galería: Diseñadora tica conquista el New York Fashion Week con sus vestidos de baño

Por primera vez en la historia, una marca costarricense presentó su propuesta en el New York Fashion Week: ADN506 Swimwear by Mynell hizo su debut internacional el pasado viernes 12 de setiembre en la reconocida plataforma 7 Runway, atrayendo la atención de medios, compradores e influencers de moda de todo el mundo.​

La colección, titulada Orgullo, está inspirada en la biodiversidad, los colores y los símbolos de Costa Rica. Compuesta por nueve diseños, cada pieza refleja la esencia del país: Luna Liberiana, Morfo Azul, Chubasco, Lapa Roja, Tucán, Guaria Morada, Flores Amarillas, Manzanillo y Bosque Lluvioso (vea las fotografías adjuntas en la portada).

​“Cada pieza cuenta una historia y lleva un pedazo de nuestra identidad”, destacó Chacón tras su presentación.﻿

El desfile fue una combinación de cortes contemporáneos, colores vibrantes y textiles de alta calidad, llevando el concepto central de la marca: “La naturaleza… a la pasarela”.

Además, la diseñadora incluyó una línea de calzado de playa que complementa la colección, consolidando la propuesta como un proyecto integral de moda con identidad nacional.

Para Chacón, este logro trasciende lo personal.

​“Ver mi colección en una de las pasarelas más influyentes del mundo reafirma que los sueños se pueden alcanzar con pasión, identidad y trabajo duro. Este desfile no solo representa un logro personal, sino un paso adelante para la moda costarricense en el escenario internacional”, expresó.

ADN506 Swimwear nació hace cinco años como un proyecto que combina amor por Costa Rica y diseño contemporáneo, consolidándose como marca en 2022. Con este debut en Nueva York, la marca busca expandir su presencia internacional y mostrar al mundo la creatividad y el talento costarricense.

