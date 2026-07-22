Galería: Casa natal de Hitler es ahora una comisaría

A partir del miércoles 22 de julio de 2026, la policía de Braunau am Inn, en Austria, contará con una nueva sede: la comisaría y la jefatura de policía del distrito se encuentran ahora en la dirección "Salzburger Vorstadt 15", una noticia que apenas interesaría a nadie más allá de Braunau si no fuera porque allí, en abril de 1889, vino al mundo Adolf Hitler, el autoproclamado "Führer" del Tercer Reich.

El que trajo a Europa y al mundo la Segunda Guerra Mundial, con decenas de millones de víctimas mortales, y fue el principal responsable del Holocausto, el asesinato sistemático de unos seis millones de personas judías.

Los padres de Hitler, que vivían allí de alquiler, se mudaron al cabo de unos meses. Hoy en día, el edificio cuenta con una historia muy agitada: tras el llamado "Anschluss", la incorporación de Austria a la Alemania nazi en 1938, el partido nazi NSDAP adquirió la casa natal de su "Führer" y estableció en ella un centro cultural de carácter ideológico. Tras la guerra, volvió a manos de sus antiguos propietarios.

El Estado se convirtió en arrendatario; posteriormente, el edificio sirvió en ocasiones como biblioteca, en otras como escuela y, por último, como taller para personas con discapacidad. Desde 2011, la casa natal de Hitler permanecía desocupada. En 2016, la República de Austria decidió expropiar el edificio, que se encontraba en manos privadas, con el fin de impedir que los neonazis se apropiaran del lugar como destino de peregrinación. El objetivo era la "neutralización de todo el lugar".

Remodelación por valor de 20 millones de euros

El Ministerio del Interior creó una "Comisión para el tratamiento históricamente correcto de la casa natal de Adolf Hitler" y le encomendó la tarea de elaborar un plan para el futuro uso de este inmueble con un pasado controvertido. La Comisión abogó por un "uso de carácter social-caritativo o administrativo-oficial".

Oskar Deutsch, presidente de la Comunidad Judía de Viena y miembro de la comisión, declaró en 2023 a DW: "Siempre se trató de que esta casa no se convirtiera en un lugar de peregrinación para los nazis". Según Deutsch, también habría podido imaginar otros usos. No obstante, cabe destacar "que aquí se prevé una comisaría de policía de un Estado de derecho democrático, cuya misión es, entre otras cosas, luchar contra la resurgencia del nacionalsocialismo".

El historiador Oliver Rathkolb, también miembro del comité, recuerda: "Como primera opción, propusimos por unanimidad una institución que promoviera la vida, como la [organización benéfica] 'Volkshilfe', pero esta la rechazó", explica por escrito. "La comisaría disuadirá a los admiradores de Hitler de hacerse selfies frente a la casa, que ha sido completamente reformada".

Con este fin, el Estado encargó la remodelación completa del edificio por unos 20 millones de euros, incluida una fachada de estilo deliberadamente sencillo. Los habitantes de Braunau ven el resultado con sentimientos mixtos. "Se ha desperdiciado aquí una oportunidad histórica única para aprovechar la casa natal del mayor asesino en masa de la humanidad de una manera sostenible e históricamente responsable", afirma Eveline Doll, natural de Braunau y portavoz de la iniciativa ciudadana local 'Diskurs Hitlerhaus', en entrevista con DW. "Por supuesto, el ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad al respecto, pero a nivel mundial Braunau se asocia con el hecho de que aquí nació el mayor asesino en masa de la humanidad, y eso siempre será así". Según una encuesta de 2023, solo el seis por ciento de los encuestados estaba de acuerdo con que el Ejecutivo se instalara allí.

La lápida conmemorativa permanece

La fachada, recientemente renovada, no contará con ningún panel informativo; además, la comisión de expertos había recomendado trasladar a otro lugar de Braunau la lápida conmemorativa situada frente al edificio, procedente del campo de concentración de Mauthausen ―el mayor de Austria―, que lleva la inscripción "Por la paz, la libertad y la democracia. Nunca más fascismo. Millones de muertos nos advierten", a otro lugar de Braunau. Sin embargo, el ayuntamiento decidió lo contrario y dejó la lápida donde estaba.

Por cierto, en la última dirección de empadronamiento de Hitler en Alemania también se encuentra la policía. La casa situada en la "Prinzregentenplatz 16", en el barrio de Bogenhausen de Múnich, perteneció a Hitler hasta su muerte.

Tras la guerra, el edificio pasó a ser propiedad del Estado Libre de Baviera y se utilizó para diversos fines administrativos. En 1998, se instaló allí una comisaría de policía. Desde hace poco, abre sus puertas a eventos seleccionados: para demostrar que en este lugar, con su difícil pasado, hoy tienen cabida los valores democráticos.



