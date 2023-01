Galería: Así se vivió la primera fecha de PicNic 2023

Por Luanna Orjuela Murcia | 29 de enero de 2023, 9:22 AM

La primera fecha del festival PicNic 2023 reunió a más de 35.000 amantes de la música para una jornada de más de 12 horas de música en el Centro de Eventos Pedregal.



Para este año, la lluvia no fue un tema, sin embargo, el empuje frío que vive el país hizo que la actividad estuviera ventosa desde su inicio al mediodía, a su fin, 2 a. m.

Aparte de la gran oferta artística, las personas pudieron disfrutar de juegos mecánicos como el carrusel, la berenjena y una rueda que ponía a los usuarios de cabeza y a gritar. También había un salón de patines, un mercadito de emprendimientos y una plazoleta con foodtrucks.

Los artistas se dividieron en cuatro escenarios, el de PicNic (más grande), Jogo, Hideout (interno) y el de nacionales: 506. En este último se presentaron Byron Salas, Un Rojo, Santos y Zurdo, y Canina.

Santos & Zurdo se presentó a las 8 p. m. en el escenario 506. Fotografía Luanna Orjuela.

​Los conciertos comenzaron muy puntuales, el encargado de abrir la tarima principal a las 2 p. m. fue el costarricense Dani Maro, un artista en ascenso con un futuro muy prometedor.

El primer artista internacional en el Stage PicNic fue el colombiano Ryan Castro, con el que Teletica.com había conversado el viernes anterior y había confesado que estaba muy feliz de estar por primera vez en nuestro país y que lo habían invitado anteriormente, pero por temas de visas no había podido venir.

Fotografía José Fernando Araya

​El oriundo de Medellín cantó sus principales éxitos como Jordan, Mujeriego y Monastery (colaboración con Feid).

Sus colegas y compatriotas de Piso 21 fueron los siguientes en entrar a escena. Pablo Mejía Bermúdez (Pablito), Juan David Huertas Clavijo (El profe), David Lorduy y David Escobar Gallego (Dim) animaron al público con sus pegajosos temas. Dim fue el más carismático de todos al autografiarle a varios fans artículos que le tiraban como gorritos y camisas. Además, de que halagaba constantemente a las costarricenses.

"Tan lindas las ticas”, dijo Dim antes de cantar junto a sus muchachos Tan Bonita. También interpretaron la canción de despecho Pa’ olvidarme de ella, y unas románticas como Puntos suspensivos y Más de la una.

Fotografía José Fernando Araya



Del otro lado del evento, en el Stage Jogo, se presentaron Rising Sound, Ojo de Buey y Collie Buddz.



A las 5 p. m. el artista dominicano Vicente García y sus músicos entraron al escenario y pusieron a bailar al público con sus canciones de bachata y boleros.

“Estamos felices de estar aquí, este es nuestro primer concierto del año. Gracias por la hospitalidad y el amor. Gracias por estar aquí esta tarde”, comentó García antes de tocar Carmesí y Espuma y Arrecife.

Fotografía José Fernando Araya



El público enloqueció cuando subió a la tarima a una gran amiga suya, la artista costarricense Kumary Sawyers. Juntos cantaron el éxito más grande del dominicano: Dulcito e coco.



Después de García, subió al Stage Jogo, uno de los favoritos de los ticos, el argentino Dread Mar-I, quien por supuesto los complació con su mayor hit, Tú sin mí. Llamó la atención que con su presentación la tarima se tiñó de animal print, ya que tanto las pantallas de LED como los músicos estaban con ese patrón.

Fotografía José Fernando Araya



​Después del argentino, salió la joven jaimaquina Koffee, quien puso a bailar a todos con su éxito Toast.

Regresando a la tarima principal, se presentó Mora, quien también puso a bailar a los asistentes al ritmo de reggaetón.

Fotografía José Fernando Araya



​A eso de las 6 p. m. Guaynaa saltó al escenario junto a sus bailarinas. El puertorriqueño le agradeció a las ticas por presentarse al evento tan hermosas.

“Me encanta que se tomaron el tiempo para ponerse los brillitos en la cara y hacerse trencitas”, dijo antes de cantar Chica Ideal y Cumbia a la gente.

El boricua le encanta interactuar con su público y por eso pidió que subieran una fan al escenario para darle un gran abrazo. También mandó un saludo de apoyo a la comunidad LGTBIQA+.

Fotografía José Fernando Araya



​A las 7:05 p. m. salió uno de los más esperados de la noche, Sean Paul. “Mi última vez acá fue en el 2019, eso fue hace cuatro años, así que celebremos”, dijo el jaimaquino.

Cheap Thrills, No Lie, She doesn´t mind, Temperature y Give it up to me fueron parte de su repertorio. Su show fue bastante largo, duró poco más de una hora.

Fotografía José Fernando Araya



​El artista que hizo que las chicas enloquecieran y le gritaran “te amo” repetidamente fue Eladio Carrión. “Gracias gente siempre se siente como en casa”, les contestó. Hasta un regalo le dieron al estadounidense, el cual agradeció con cariño.

Picnic - 280123

​Para las 9:20 p. m. la banda californiana Incubus se hizo presente. Brandon Boyd, vocalista, interpretó para iniciar su concierto Nice to know you. Conforme fueron entrando en calor, el estadounidense se quitó la camisa y lo dejó todo en el escenario, un excelente showman.

“Welcome, how are you feeling tonight? (Bienvenidos, ¿cómo se sienten esta noche?)”, fueron algunas de sus palabras tras cantar Wish you were here.



Para cerrar, a las 10:45 p. m., tocaron una de las canciones más reconocidas de la agrupación: Drive.

Fotografía José Fernando Araya



Incubus fue la última banda en presentarse en la tarima PicNic, luego para las 11 p. m. el publicó se concentró en el Hideout stage para presenciar a la agrupación Cypress Hill.



Los californianos salieron a escena a eso de las 11:30 p. m. y matizaron al público con sus canciones Loco en el coco, Tequila e Insane in the brain.

“¿Qué tal mi gente? ¿están listos? Vamos a romper todo”, expresó B-Real, vocalista.

Este concierto terminó a eso de las 12:15 p.m. y el último en amenizar el evento fue Khriztian GC.

Para el próximo sábado 4 de febrero la oferta musical estará compuesta por Ozuna, Los Fabulosos Cadillacs, Reik, Jhayco, Café Tacvba, Claptone, Los Cafres, Greecy y Mike Bahía, entre otros.