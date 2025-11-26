Galería: Así se grabó la promo del Festival de la Luz 2025

La producción del Festival de la Luz 2025 afina los últimos detalles de su nueva promo, un trabajo audiovisual que todavía está en proceso de aprobación, pero cuyo detrás de cámaras ya revela la magnitud del esfuerzo técnico y creativo que demandó.



El director de la promo, Esteban Solano, explicó que el proceso inició, como es costumbre, con reuniones entre el área de formatos y el equipo creativo para definir el concepto general, las necesidades del cliente y las posibilidades de producción.

​“De esa necesidad tenemos reuniones creativas, vemos qué ideas pueden funcionar y de ahí parte la preproducción: buscar locaciones, ver qué se puede hacer con artes, qué con efectos, qué con inteligencia artificial y qué directamente en la grabación”, detalló Solano.

La primera parte de la promo se filmó en Islandia, con la participación de María Jesús Prada, presentadora del espacio. Desde ese país se registraron varias tomas clave que servirán como base visual para la pieza.



La segunda mitad se grabó en Costa Rica, gracias a una colaboración con el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que facilitó su biblioteca para transformarla en un set adaptado a las necesidades de la historia.



Tras finalizar las grabaciones, inició la etapa de edición y posproducción, también bajo la supervisión de Solano.

​“Los compañeros de animación me ayudaron agregando efectos de luces y otros elementos, y por ahí hay unas dos o tres tomas generadas con inteligencia artificial”, comentó.

El director señaló que la pieza aún no tiene una versión final pública: “La promo está en aprobación, entonces cualquier cosita podemos ajustarla”.

Esta promo saldrá al aire en los próximos días (puede repasar parte de la grabación en los videos de la portada).



Un festival con novedades este 2025

La promo acompaña los preparativos de un Festival de la Luz que este año estrenará nuevo recorrido y ofrecerá experiencias interactivas, actividades en gradería, bandas, carrozas y la posibilidad de que un televidente gane un viaje a Islandia.

La transmisión será el sábado 13 de diciembre, con previa de 5 p. m. a 6 p. m. y emisión oficial de 6 p. m. a 10 p. m.

El equipo de presentadores estará conformado por Édgar Silva, María Jesús Prada y Thais Alfaro en tarima; Mauricio Hoffmann y Nancy Dobles en piso; y Juan Carlos Zumbado junto a Alfaro en cobertura periodística.



