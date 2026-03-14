Galería: Así calienta la primera fecha del festival 'PicNic'

Poco a poco, el recinto se llena de grupos de amigos y fanáticos que llegan con la expectativa de disfrutar una jornada cargada de música. Según la organización, más de 30 mil personas se harán presentes en esta primera fecha del festival, que año con año se consolida como uno de los eventos musicales más grandes del país.

La noche estará marcada por un cartel de artistas internacionales y regionales que mezcla géneros como rock, reggae, pop y música urbana. Entre los nombres más esperados destacan Maná, Tyga, Young Miko, Rels B, Yandel, Kapo, De La Rose, Tokischa, Kybba, Original Koffee, Alpha Blondy, Tarrus Riley, Jerry Di y Lasso.

La alineación también incluye a Fuerza Dread, Rising Sound, Shel Dixon, Khriztian GC, Diego C, 4BES y Jessi E, quienes completan una jornada que se extenderá hasta altas horas de la noche con múltiples escenarios y estilos musicales.

Con el calor de la tarde y la energía del público que no deja de llegar, el festival comienza a tomar ritmo. La primera fecha del PicNic ya calienta motores y promete una jornada llena de música, baile y momentos que quedarán para la memoria de miles de asistentes.

Por su parte, la Policía Municipal de Belén realiza un operativo en las afueras del recinto. Este trabajo interinstutional se extenderá hasta medioanoche.