Galería: Ana Gabriel deslumbró en su regreso triunfal a Costa Rica

Ana Gabriel volvió a Costa Rica y su regreso al escenario del Anfiteatro de Parque Viva fue recibido con entusiasmo por más de 16.000 espectadores. Durante tres horas de concierto, la artista ofreció un recorrido por sus mayores éxitos, entregando un espectáculo cargado de energía, emoción y momentos inolvidables.



Acompañada de un mariachi de primer nivel y una propuesta visual renovada, Ana Gabriel se adueñó del escenario desde el primer minuto.

El show inició a las 7:05 p. m. y culminó pasadas las 10 p. m., incluyendo canciones emblemáticas como Quién como tú, Ay amor y cerrando con el himno Simplemente amigos. La producción estuvo a cargo de ONE Entertainment.



Durante la velada, Ana Gabriel expresó su alegría por volver a Costa Rica, agradeciendo la paciencia y el cariño del público, que no se dejó vencer por la lluvia ni el tráfico. La artista destacó su deseo de regresar al país y celebró la oportunidad de reconectar con su público costarricense en un evento lleno de emociones.



Juan Carlos Campos, CEO de ONE Entertainment, señaló que la noche fue “simplemente inolvidable” gracias a la entrega de cada asistente y al cuidado de cada detalle de la producción.

Antes del concierto, Franciny Castillo abrió el espectáculo con una destacada actuación que encendió el ambiente y llevó al público a pedirle un tema adicional, demostrando el impacto de su talento y carisma.



Con más de 40 millones de discos vendidos y una carrera que supera cuatro décadas, Ana Gabriel reafirmó por qué es una de las voces más queridas de Latinoamérica.

Su regreso a Costa Rica se convirtió en un evento inolvidable, consolidando el Claro de Luna Tour como uno de los espectáculos más destacados del año.

