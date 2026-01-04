Galería: Actores Hugh Jackman y Sutton Foster disfrutan del mar costarricense

El actor Hugh Jackman y la actriz Sutton Foster eligieron Costa Rica para iniciar el año y disfrutar de unos días de descanso junto al mar, según revelaron fotografías difundidas por el portal estadounidense TMZ.

La visita volvió a colocar a Costa Rica en el foco de la atención mediática internacional, al tratarse de dos figuras reconocidas del cine y el teatro que optaron por el país como destino vacacional.





Jackman, conocido mundialmente por su interpretación de Wolverine en la saga X-Men, llegó al distrito de Cóbano, en Puntarenas, donde fue visto disfrutando de las playas y atractivos naturales de la zona.

Medios locales confirmaron su presencia luego de que circulara una fotografía tomada en el aeródromo de la localidad, en la que el actor aparece junto a personal del lugar.

No es la primera vez que el intérprete visita Costa Rica. En diciembre de 2023 vacacionó en Nosara.