Gabriela Jiménez se disfraza por primera vez: vea aquí su transformación

La presentadora de 7 Estrellas, Gabriela Jiménez, se disfrazó por primera vez para un programa especial de Halloween, que se emitirá este jueves 30 de octubre a las 8 p. m. por Canal 7.

Debido a su afición por las películas del Joker (Guasón), la periodista decidió elegir ese personaje para su transformación. La encargada de hacerla fue Gilda Monge, maquillista de Teletica, quien contó el reto detrás de esta obra de fantasía, en la que tardó unas tres horas.

“Estudié el personaje un día antes, busqué opciones, se las enseñé a Gabriela y ella me dijo cuál le gustaba.



“La parte más retadora fueron los ojos, porque cada ojo llevaba como siete colores y había que saberlo difuminar para que no se viera la diferencia”, detalló Monge.

Gilda Monge tiene una década de experiencia en el maquillaje.





La ramonense aseguró a Teletica.com que estaba muy ilusionada por el disfraz y que el resultado superó sus expectativas. Además, enumeró los detalles que tomó en cuenta para que la transformación fuera lo más realista posible.

“Es la primera vez que me he visto, o sea, yo nunca antes me había vestido, nunca he ido como a fiestas de Halloween ni nada. Entonces, sí, estaba toda ilusionada de ver el proceso; por eso, pensé mucho las cosas. Además del tinte del cabello, que fue con un spray de Gilda, pusimos lentes de contacto que yo había mandado a traer.

Así quedó el maquillaje de Gabriela Jiménez.

“También mandé a traer unos tatuajes temporales, que son los típicos que usa. Los colocamos para dar un poco más de realismo. El maquillaje de fantasía de Gilda ya era muchísimo, ya eso hablaba mucho del diseño, obviamente. Y el ‘outfit’, le dije a una amiga en una semana: ‘Karla, necesito un traje, pero que tenga como una colita atrás, y que tenga una enagua para vestirme de Joker’”, finalizó Jiménez.



Los compañeros de Gabriela, María Teresa Rodríguez y Wálter Campos, también se disfrazaron para el programa especial: de Blackcat y Clark Kent, respectivamente.

Presentadores se disfrazaron para entrar en una casa de sustos.

Leticia Contreras, productora de 7 Estrellas, adelantó que el jueves a las 8 p. m. habrá contenido muy variado y alusivo a la fecha.

“Este año, el equipo quiso hacer un programa diferente para Halloween. Por eso, quisimos ofrecerle una puesta entretenida en su contenido a los televidentes, para que disfruten en su casa. Nos fuimos a una casa de sustos que se hizo en Paseo Colón y desde ahí les llevaremos mucha información sobre esta celebración que capta siempre la atención del público. Tendremos un ‘7 Estrellas’ de infarto.

“Este especial de terror tendrá los disfraces de moda, maquillajes de terror, curiosidades sobre esta celebración; además, conversaremos con el mentalista de los famosos y con el actor de doblaje que hace las voces Wolwerine y el Rey Leónidas de 300”, finalizó Contreras.

No se pierda el especial este jueves a las 8 p. m. por Teletica, Teletica.com y la app TDMAX.



