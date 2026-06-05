Gabriela Jiménez cumple su sueño en el "último mundial de las grandes figuras"

La periodista de Teletica Deportes, Gabriela Jiménez, calificó como un “sueño cumplido” su participación en la cobertura de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Jiménez viajó a Estados Unidos el pasado 30 de mayo y permanecerá en ese país durante toda la competencia.

La comunicadora formará parte del equipo encargado de informar sobre el torneo que, por primera vez en la historia, tendrá tres países como sedes.

“Es un sueño cumplido. Aquí estoy viviendo mi sueño y muy, muy feliz”, expresó la periodista a Teletica.com.

La comunicadora explicó que esta será su primera cobertura mundialista para un medio de comunicación. En el Mundial de Catar 2022 estuvo presente como generadora de contenido para proyectos personales y para su programa Contragolpe de TDMás.﻿TDMás.

​“Sí es la primera vez que tengo cobertura mundialista”, afirmó.

Jiménez señaló que recibió la noticia de manera oficial durante una reunión de trabajo. La periodista aseguró que asumió el reto con entusiasmo y agradecimiento.

​“La verdad, lo tomé con mucho agradecimiento”, comentó.

La periodista destacó que esta experiencia representa el mayor logro de su carrera profesional.

​“Para mí es el logro profesional más grande que puedo tener como periodista deportiva”, indicó.

Durante el torneo, Jiménez dará seguimiento a las principales figuras del fútbol internacional y a los nuevos talentos que han captado la atención mundial.

​“Es el último mundial de grandes figuras. También nos toca apostar a eso y a las nuevas figuras”, señaló.

La comunicadora asistirá a todos los partidos programados en Miami. Desde esa ciudad realizará coberturas, reportes y contenido especial para las distintas plataformas de Teletica Deportes.