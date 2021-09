Futuro incierto de Percance refleja la crisis del sector cultura

La agrupación Percance es una de las más reconocidas a nivel nacional. Ahora, lamentablemente, tras más de un año de pandemia, su futuro es incierto.

Así lo comentó su manager desde hace 13 años, Luis Felipe Téllez: "Ellos vivían de los shows en vivo, aquí y fuera de nuestras fronteras", explicó. "El hecho de no poder viajar, ni producir y además sin una economía estable en el país, nos obliga a replantearnos muchas cosas", dijo el productor colombiano radicado en Costa Rica.

Recientemente, la banda informó en sus redes sociales que cancelaban su gira a México, un proyecto grande al que el grupo apostaba. Lamentablemente, lo que le ocurrió a Percance refleja una realidad que viven muchas agrupaciones nacionales.

Crisis en el sector cultura

Téllez asegura que el sector de la cultura está atravesando una crisis: "Dadas las condiciones de informalidad que existen en el sector, cuando la pandemia golpeó la economía, muchas de estas personas se enfrentaron a una situación crítica". Al no poder recibir muchas de las garantías que sí tienen los empleados de los sectores privados o públicos, explica el empresario, muchos artistas se vieron obligados a abandonar su sueño para empezar a buscar opciones de trabajo que les permitieran subsistir.

"Eso le ha pasado a la gran mayoría de artistas en Costa Rica. El talento y la cultura a raíz de esta pandemia, y no solo por la pandemia sino por el manejo no asertivo del Gobierno en relación a sectores productivos como lo son la música y el entretenimiento. Pues se ha visto demasiado afectados y muchos proyectos de entretenimiento van a terminar".

Conversamos también con Maikel Castro Solís, de Upgrade Comunicación y Entretenimiento, quien maneja una empresa producción de eventos especiales, y lleva 11 años en el mercado. Además, es miembro fundador de la Cámara de Empresas Productoras de Entretenimiento, Eventos y Afines (Caproevent).



Falta de asertividad del Gobierno y medidas sanitarias

La empresa productora de Téllez, D&F Entertainment Group SA pasó de hacer 180 eventos al año en el 2019 a hacer 12 en el 2020. Este año, ha producido tan solo seis.

"El meollo del asunto está en las pocas oportunidades que se generan, se estaba reactivando la economía al dejar a los restaurantes hacer conciertos, sin embargo, al reducirse el tiempo en la restricción vehicular ya no se puede hacer el evento como lo estamos planeando porque con tiempo límite de 9-10 p. m. la gente ya no sale en la noche", acotó el manager.

Y es que tampoco les funciona hacer eventos grandes porque no habría ganancias.

En el caso de Castro, con su empresa Upgrade Comunicación y Entretenimiento, durante la pandemia trabajan tan solo el 10% de eventos comparado a antes, y en su mayoría son virtuales.

Entonces, ¿qué solicitan?

Castro, al ser miembro fundador de la cámara, explicó que desde que empezó la pandemia hicieron varias solicitudes. Propusieron la flexibilización de los impuestos y patentes. Solicitaron ayudas económicas para el sector y un grupo muy reducido recibió ayudas del Bono Proteger.

¿Cómo ha sido el apoyo por parte del Ministerio de Cultura?



Consideran que la respuesta y la gestión ha sido muy lenta. A pesar de que han preparado protocolos que siguen lineamientos de acuerdo a los eventos las respuestas son "muy perdidas" y llevan meses esperando una recomendación.

Y para Téllez lo más grave es que el Gobierno no tiene un plan de contingencia ante esta crisis.



"Yo creo que desafortunadamente el Gobierno no tiene personas con capacitación para entender esta industria y no saben cómo tomar decisiones sobre este tipo de acciones, algo complicado es que no logramos tener una comunicación efectiva con el Gobierno. No les interesa saber realmente la problemática del sector", concluyó el productor colombiano.