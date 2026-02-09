¡Fue real y legal! Boda marcó ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl

Lo que parecía una puesta en escena más del espectáculo del Super Bowl número 60 terminó siendo un hecho histórico: Bad Bunny participó como testigo en una boda legal celebrada en pleno show de medio tiempo, ante millones de personas en el Levi’s Stadium y en transmisiones de todo el mundo.



Durante su presentación, el artista puertorriqueño sorprendió al público al interrumpir brevemente su repertorio para dar paso a una ceremonia nupcial real. Tras interpretar Mónaco, las cámaras enfocaron a una pareja vestida de blanco, acompañada por músicos y un cortejo, mientras un oficiante declaraba legalmente su unión.



Según confirmaron los representantes del cantante a medios como Infobae, el matrimonio tuvo validez jurídica y Bad Bunny firmó el acta como testigo, convirtiéndose en parte formal del enlace. Aunque los nombres de los contrayentes no fueron revelados, se supo que ellos invitaron al artista a su boda y que él decidió trasladarla al escenario del evento deportivo más visto del año.



El momento fue recibido con una ovación masiva del público, justo después del tradicional “puede besar a la novia”, que selló la ceremonia frente a las cámaras de la NFL.



La atmósfera festiva se intensificó con la aparición sorpresa de Lady Gaga, quien interpretó Die With a Smile junto a una banda en vivo. Bad Bunny, vestido completamente de blanco, bailó con la cantante y animó a los recién casados a protagonizar un “baile inolvidable”.

﻿El cierre del show reforzó su mensaje social y cultural: banderas de distintos países aparecieron en pantalla junto a la frase Lo único más poderoso que el odio es el amor, mientras el artista lanzaba un balón con la inscripción “Juntos somos América”.

Así, el Super Bowl 2026 no solo fue recordado por la música y los invitados, sino por una boda real que transformó el medio tiempo en un acto simbólico de unión, diversidad y amor.





