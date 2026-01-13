“Fue maravilloso”: Jeff-On se reencuentra con su madre tras ocho años de separación
El artista venezolano vivió un emotivo abrazo con su mamá y parte de su familia en Madrid, luego de años marcados por la distancia, la migración y la esperanza. Vea aquí el video completo.
Con una maleta cargada de nervios, ilusión y mucha emoción, Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, vivió uno de los momentos más significativos de su vida: reencontrarse con su madre tras casi ocho años sin verse.
El esperado abrazo se dio en Madrid, España, en medio de una sorpresa cuidadosamente planificada que reunió nuevamente a la familia.
Desde hace casi un año, la madre del artista reside en España, específicamente en las islas Canarias, junto a dos de sus hijos. El punto de encuentro fue Madrid, ciudad a la que fue invitada sin saber que ahí la esperaban Jeff-On y su hermana Andrea, quienes viajaron desde Costa Rica manteniendo el reencuentro en absoluto secreto.
“Todo se mantuvo como sorpresa, todo se mantuvo a la expectativa y hasta que pudimos hacerlo, llegamos el mismo sábado, la sorprendimos y fue maravilloso”, relató el venezolano en entrevista con Teletica.com.
El reencuentro no solo marcó el regreso al abrazo materno, sino también la oportunidad de volver a ver a hermanos que no encontraba desde entonces, así como conocer en persona a un sobrino que nació en España y a quien solo conocía por videollamadas.
“Teníamos ocho años que no la veíamos, no solo a ella, sino a mis hermanos también… obviamente lo que eso representa fue algo muy hermoso, muy significativo, algo que estábamos esperando hace mucho tiempo”, expresó.
“Ella estaba en Venezuela y nosotros teníamos mucho cuidado de no regresar por cualquier situación política”, señaló, aclarando además que el reencuentro no responde a la coyuntura actual, sino a que desde que su madre se trasladó a España se abrió finalmente la posibilidad.
El emotivo momento fue posible gracias al apoyo de personas y empresas que se sumaron a la iniciativa y que hicieron realidad otro sueño para Jeff-On: su primer viaje por Europa.
“Estamos disfrutando minuto a minuto gracias a ese apoyo… yo tampoco conocía Europa, entonces para mí es todo nuevo, estamos descubriendo cosas nuevas, viviendo momentos nuevos”, afirmó.
El proyecto comenzó a tomar forma meses atrás, luego de su participación en Mira quién baila (MQB), cuando nació la idea de convertir el reencuentro familiar en una experiencia inolvidable. Hoy, Jeff-On resume este capítulo como una etapa de gratitud y plenitud: un 2026 que, asegura, ha iniciado “colmado de bendiciones y buenas noticias”.
Vea aquí el video adjunto: