“Fue maravilloso”: Jeff-On se reencuentra con su madre tras ocho años de separación

Con una maleta cargada de nervios, ilusión y mucha emoción, Jefferson Donado, conocido como Jeff-On, vivió uno de los momentos más significativos de su vida: reencontrarse con su madre tras casi ocho años sin verse.

El esperado abrazo se dio en Madrid, España, en medio de una sorpresa cuidadosamente planificada que reunió nuevamente a la familia.

Desde hace casi un año, la madre del artista reside en España, específicamente en las islas Canarias, junto a dos de sus hijos. El punto de encuentro fue Madrid, ciudad a la que fue invitada sin saber que ahí la esperaban Jeff-On y su hermana Andrea, quienes viajaron desde Costa Rica manteniendo el reencuentro en absoluto secreto.

“ Todo se mantuvo como sorpresa, todo se mantuvo a la expectativa y hasta que pudimos hacerlo, llegamos el mismo sábado, la sorprendimos y fue maravilloso ”, relató el venezolano en entrevista con Teletica.com .

El reencuentro no solo marcó el regreso al abrazo materno, sino también la oportunidad de volver a ver a hermanos que no encontraba desde entonces, así como conocer en persona a un sobrino que nació en España y a quien solo conocía por videollamadas.



“Teníamos ocho años que no la veíamos, no solo a ella, sino a mis hermanos también… obviamente lo que eso representa fue algo muy hermoso, muy significativo, algo que estábamos esperando hace mucho tiempo”, expresó.





La distancia prolongada tuvo razones complejas. Según explicó el artista, su madre vivía en Venezuela y, por motivos políticos y migratorios, el regreso al país no era una opción segura.

​ “ Ella estaba en Venezuela y nosotros teníamos mucho cuidado de no regresar por cualquier situación política ”, señaló, aclarando además que el reencuentro no responde a la coyuntura actual, sino a que desde que su madre se trasladó a España se abrió finalmente la posibilidad.

El emotivo momento fue posible gracias al apoyo de personas y empresas que se sumaron a la iniciativa y que hicieron realidad otro sueño para Jeff-On: su primer viaje por Europa.

​“Estamos disfrutando minuto a minuto gracias a ese apoyo… yo tampoco conocía Europa, entonces para mí es todo nuevo, estamos descubriendo cosas nuevas, viviendo momentos nuevos”, afirmó.

El proyecto comenzó a tomar forma meses atrás, luego de su participación en Mira quién baila (MQB), cuando nació la idea de convertir el reencuentro familiar en una experiencia inolvidable. Hoy, Jeff-On resume este capítulo como una etapa de gratitud y plenitud: un 2026 que, asegura, ha iniciado “colmado de bendiciones y buenas noticias”.

