"Friends": Los episodios perdidos de ‘Joey’ salen a la luz casi 20 años después

Después de casi dos décadas, los fanáticos de Friends en Estados Unidos finalmente pueden acceder a los ocho capítulos que nunca se emitieron de Joey, la secuela centrada en el carismático personaje de Joey Tribbiani, interpretado por Matt LeBlanc y que muchos fanáticos no conocen.

La NBC había decidido cancelar la serie en 2006 debido a la caída de audiencia, dejando pendientes estos episodios que ahora están disponibles en el canal oficial de YouTube de Friends.

Joey debutó en setiembre de 2004, pocos meses después del emotivo final de Friends, con la intención de aprovechar la popularidad del icónico elenco.

¿Por qué se dejó de emitir?

El estreno obtuvo 18,6 millones de espectadores, pero el interés disminuyó rápidamente hasta promediar 10,2 millones en la primera temporada y apenas 7,1 millones en la segunda. La cadena intentó reubicar la serie en la parrilla, cambiándola de jueves a martes, pero la baja audiencia provocó su cancelación definitiva en mayo de 2006.

La publicación en YouTube permite que los seguidores del universo Friends disfruten de la historia completa, incluyendo los episodios que cierran la producción. Estos ocho episodios fueron geobloqueados para Costa Rica, por lo que para acceder al material inédito hay que activar un VPN o esperar a que esté disponible para la región.

En Joey, Matt LeBlanc retoma a Joey Tribbiani, quien se muda a Los Ángeles para impulsar su carrera como actor. Allí comparte tiempo con su hermana Gina, interpretada por Drea de Matteo, y su sobrino Michael, a cargo de Paulo Costanzo. Jennifer Coolidge y Andrea Anders también se suman al reparto, mientras que los protagonistas originales de Friends no volvieron a aparecer, excepto Robert Costanzo como el padre de Joey.

La llegada de estos episodios inéditos marca el cierre definitivo del universo televisivo de Friends, ya que no se han lanzado nuevas producciones que den continuidad a la serie.

Aunque se llegó a contemplar la idea de una película, solo se concretó el especial Friends: The Reunion en 2021, que reunió a Matt LeBlanc, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox y el fallecido Matthew Perry para rememorar los momentos más recordados de la sitcom.