Fresh Bodden lanza “Las XII” y lleva el Raspe al Top 10 global

El artista hondureño Fresh Bodden continúa expandiendo el alcance del sonido caribeño urbano con Las XII, su nuevo sencillo en colaboración con Lion Fiah, Kybba y el productor Gangsta. El lanzamiento ya figura entre los 10 videos musicales más vistos en YouTube, ingresó a playlists destacadas de Spotify y empieza a sonar con fuerza en mercados de América, Europa, el Caribe y África.

La canción, grabada en Medellín, mezcla dancehall con un giro inesperado hacia el Raspe que la ha convertido en un fenómeno digital. Su impulso se refleja en su entrada inmediata al Top 10 de tendencias, su crecimiento en playlists de descubrimiento y su expansión a territorios donde el género hondureño apenas comenzaba a ser reconocido.

El videoclip, dirigido por RSK Fama Films, fue grabado entre la Comuna 3 de Medellín y Bogotá, capturando la esencia de la cultura callejera que une a Honduras, Colombia e Italia a través de esta colaboración.

Como parte de la estrategia de promoción, Fresh Bodden realizó un Party Release en Colombia, donde compartió el lanzamiento con creadores y figuras del ámbito urbano. Tanto él como Lion Fiah se encuentran actualmente en gira mediática, iniciando por Honduras y continuando en Costa Rica, con presencia en radio, televisión y plataformas digitales.

El tema también recibió una reacción destacada del creador de contenido Coreano Loco, quien elogió la propuesta y manifestó interés en acercarse al movimiento del Raspe. A solo diez días de su estreno, Las XII alcanzó el puesto #1 en la radio hondureña y comienza a posicionarse en el Top 10 regional de Centroamérica.

Respaldado por Life Music Company, Fresh Bodden consolida su papel como embajador del sonido urbano caribeño. Su proyección internacional avanza con fuerza, impulsada por logros recientes como From the Ghetto, grabado en Jamaica junto a las leyendas Buju Banton y Capleton, además de nuevas colaboraciones con artistas colombianos que marcarán la próxima etapa de su carrera.