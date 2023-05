Frente al Volcán Arenal está el hotel preferido de los famosos que visitan Costa Rica

31 de mayo de 2023, 11:08 AM

El hotel “crème de la crème” que escogen los famosos para hospedarse en Costa Rica está ubicado frente al Volcán Arenal. Se trata de The Springs Resort and Spa , el cual abrió sus puertas en 2008.

Entre los famosos más reconocidos que se han hospedado aquí está Will Smith , quien se alojó durante un mes en 2012 para grabar su película ‘After Earth’.

​El gerente del hotel mencionó que el actor estadounidense fue muy accesible y flexible con el personal y no hizo mayor problema ante los curiosos que se le acercaron para pedirle tomarse una foto con él.

No obstante, la administración del hotel asegura que la artista mexicana, Paulina Rubio, es la clienta número uno, ya que se ha hospedado más de tres veces en The Springs, y no ha dudado en publicar su experiencia en las redes sociales. La última vez que estuvo en el país fue en enero de 2022.