Frank Ocean sale de Coachella debido a una lesión en la pierna

Luego de ofrecer un primer show fuertemente criticado, el cantante de R&B Frank Ocean no cantará en el segundo fin de semana del festival de Coachella debido a una lesión en la pierna, anunció este miércoles su publicista.



Ocean se lastimó antes de participar el domingo en el primer fin de semana de la gran fiesta de la música en California. Y aunque actuó, el muy esperado set comenzó con una hora de retraso y recibió comentarios negativos del público y críticos musicales.



"Tras sufrir una lesión en la pierna en el recinto del festival en la semana previa al primer fin de semana, Frank Ocean no pudo realizar el espectáculo previsto, pero seguía teniendo la intención de actuar, y en 72 horas, el espectáculo tuvo que rehacerse", dijo la publicista del artista a la AFP.



"Bajo recomendación médica, Frank Ocean no podrá actuar el segundo fin de semana debido a dos fracturas y un esguince en la pierna izquierda".



El festival de Coachella se realiza en la localidad de Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos de tres días.



Durante el set de Ocean, que cerró la primera ronda de conciertos de Coachella, el cantante se mantuvo distante de la audiencia para cantar su éxito "Novacane", y tomó largas pausas entre canciones como "Crack Rock" y "White Ferrari".



No se permitió a los medios fotografiar el evento, ni a los organizadores transmitir en tiempo real en las redes sociales. Ocean cerró su presentación de forma abrupta diciendo: "Señores, me han dicho que es hora de terminar, así que este es el fin del concierto".



La revista Variety describió la presentación como "desordenada, floja, casi un desastre que probablemente pasará a la historia como uno de los más controvertidos shows de Coachella".



En un comunicado que los publicistas de Ocean enviaron el miércoles, el cantante dijo: "Fue caótico. Hay belleza en el caos".



"No era el show que yo pretendía hacer, pero disfruté estar aquí y los veré pronto".



De acuerdo con Variety, Ocean será reemplazado por Blink-182.



El trío de pop-punk sorprendió a los fanáticos el fin de semana con la primera presentación de la banda original en casi una década.



El show había sido anunciado dos días antes.



Los representantes de Coachella no respondieron de inmediato a los pedidos de información de AFP.