Fotos: ¿Bad Bunny en Costa Rica? Icónicas sillas de DtMF aparecen en el Estadio Nacional

Tal vez usted las vea como el artículo más común en una fiesta familiar o reunión de amigos. Pero este domingo, las sillas monobloc adquirieron un significado distinto para Costa Rica.

Dos de estos asientos de plástico de bajo costo aparecieron colocadas en la explanada oeste del Estadio Nacional, en San José, en la misma posición que aparecen en la portada del más reciente álbum del ícono mundial Bad Bunny.

Teletica.com pudo constatarlo con una visita en el reducto deportivo, luego de que en redes sociales circularan algunas imágenes con las sillas.

En la portada de DtMF, el último disco de "El Conejo Malo", estos artículos están colocados en una zona verde, rodeada de una bananera. Tal vez usted recuerde esa imagen en virales hilos de redes sociales, acompañados del coro de la principal canción del álbum: "Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude".

La estrella del reguetón y el trap latino aún no ha dado a conocer los detalles de su próxima gira, pero anteriormente coqueteó con la posibilidad de volver a Costa Rica.

​"Hay lugares que me llevo en el corazón y quiero volver, full voy a volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que no he ido como Brasil, Japón, y hay otros a los que va mucho tiempo que no voy como lo es Italia, Londres", señaló el artista en un video publicado en su cuenta de Instagram el 13 de enero pasado.