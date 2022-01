Fotógrafo de Bad Bunny en Costa Rica: “No entiendo por qué mucha gente siente ese rechazo hacia él”

Este lunes Bad Bunny anunció que dará un concierto en Costa Rica el próximo 24 de noviembre. Ante esta noticia, el fotógrafo profesional costarricense, David Chacón, recuerda cómo fue el show del puertorriqueño hace cuatro años.

Este concierto fue el 25 de noviembre de 2018 y se llevó a cabo en El Tajo del Parque Diversiones.

Aparte de ser fotógrafo, Chacón es músico y su género favorito es el rock.

En esta segunda ocasión, Chacón tendrá el privilegio de ser nuevamente el fotógrafo del boricua. “Tendré el honor de ser su fotógrafo para Costa Rica y no dudo que va a ser un concierto que se va a llenar bastante. Al Estadio Nacional le caben miles de personas y sé que así va a ser”.

Placer culposo

El profesional, que ha trabajado con artistas de renombre como Chayanne, Alejandro Sanz, J Balvin, Karol G, Pablo Alborán y Ricky Martin, asegura que Bad Bunny es el placer culposo en cuanto a la música de muchas personas.

Chacón disfrutó mucho del concierto pasado de Bad Bunny.

“Bad Bunny es un tipo muy carismático y no entiendo porque muchísima gente siente ese rechazo hacia él. Recuerdo que para el concierto pasado muchos amigos me decían -brother a mi me encanta Bad Bunny pero no voy a ir porque no quiero que me vean en el concierto-. Siento que es el placer culposo de muchas personas, pero eso fue hace cuatro años, han cambiado muchas cosas, y estoy seguro que todos esos amigos en esta ocasión si van a ir”, acotó.