Foto editada de Catalina da rienda suelta a teorías conspirativas

Se suponía que la foto pondría fin a las especulaciones sobre la salud de Catalina, la princesa de Gales. Pero la imagen manipulada desató, por el contrario, una avalancha de rumores y teorías de la conspiración que sacudieron la web.



La tormenta empezó después de que Catalina, la esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, admitiera que la foto oficial en la que aparecía sonriente junto a sus hijos el Día de la Madre estaba editada.



La princesa pidió disculpas y la imagen fue retirada de circulación de las principales agencias de noticias, incluida AFP.



La ausencia de Catalina de la esfera pública en el último tiempo y la falta de información oficial sobre su paradero venían generando todo tipo de especulaciones en las redes: que su matrimonio con Guillermo estaba en problemas, que la princesa se estaba recuperando de un trastorno alimenticio, o de una cirugía estética para levantarse los glúteos. Algunos se preguntaban inclusive si estaba viva.



La "prueba de vida" llegó el domingo, cuando el Palacio de Kensington publicó la polémica fotografía, supuestamente tomada por Guillermo.



Fue la primera foto oficial desde la operación abdominal de la princesa a mediados de enero, intervención de la cual no se conocieron detalles.



Pero rápidamente los internautas, atentos al más mínimo desliz, empezaron a desmenuzar la imagen y a señalar sus inconsistencias, como el zíper desaliñado de la chaqueta de Catalina.



Tras la retirada de la imagen por parte de las principales agencias noticiosas, la princesa pidió disculpas en un comunicado, pero no explicó por qué había editado la imagen, ni qué había quitado de cuadro.



"La moraleja de la edición de la foto es simple: cuéntalo todo", escribió el columnista del periódico The Guardian Simon Jenkins. "Llegado este punto, la privacidad no funciona. Alimenta rumores, chismes e invenciones".