Fonseca lanza 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', un álbum que celebra la vida y la gratitud
El cantautor colombiano presenta un disco con 12 canciones y colaboraciones junto a Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma.
El cantautor colombiano Fonseca presentó su nuevo álbum de estudio titulado Antes Que El Tiempo Se Vaya. El proyecto marca el lanzamiento de su onceava producción discográfica y reafirma su lugar dentro de la música latina contemporánea.
El artista, ganador de nueve Latin Grammy, apuesta por un sonido que mezcla pop, ritmos tropicales y elementos folclóricos. El disco reúne 12 canciones que exploran temas como el amor, la gratitud, la identidad y el paso del tiempo.
La producción incluye colaboraciones con reconocidos artistas latinoamericanos como Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma.
Fonseca explicó que el álbum nació como una reflexión sobre el valor del tiempo y la importancia de vivir cada momento con intención.
“Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino”, expresó el artista.
Canciones como Celebrar y Ahí estabas tú destacan por su mensaje de agradecimiento y optimismo. Otros temas, como Nunca me fui, junto a Rubén Blades, abordan historias relacionadas con la migración y las experiencias humanas.
El álbum también recupera sonidos que marcaron los inicios de Fonseca. Temas como Loco Enamorado y Parte Por Parte conectan con la esencia musical que consolidó su carrera en la música latina.
La producción estuvo coproducida por Fonseca y Andy Clay. El proyecto también contó con la participación de productores como Andrés Torres y Mauricio Rengifo.
Con Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca amplía su catálogo musical y mantiene una propuesta artística enfocada en las emociones, las historias personales y la conexión con nuevas generaciones.
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