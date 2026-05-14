Fonseca lanza 'Antes Que El Tiempo Se Vaya', un álbum que celebra la vida y la gratitud

El cantautor colombiano Fonseca presentó su nuevo álbum de estudio titulado Antes Que El Tiempo Se Vaya. El proyecto marca el lanzamiento de su onceava producción discográfica y reafirma su lugar dentro de la música latina contemporánea.

El artista, ganador de nueve Latin Grammy, apuesta por un sonido que mezcla pop, ritmos tropicales y elementos folclóricos. El disco reúne 12 canciones que exploran temas como el amor, la gratitud, la identidad y el paso del tiempo.

La producción incluye colaboraciones con reconocidos artistas latinoamericanos como Juanes, Rubén Blades, Manuel Medrano, Nanpa Básico, Rawayana y Río Roma.

Fonseca explicó que el álbum nació como una reflexión sobre el valor del tiempo y la importancia de vivir cada momento con intención.

“Este álbum es uno de los trabajos más importantes de mi vida. Es un reflejo de quién soy hoy: mis miedos, mis sueños, mis amores y todo lo que he aprendido en el camino”, expresó el artista.

Canciones como Celebrar y Ahí estabas tú destacan por su mensaje de agradecimiento y optimismo. Otros temas, como Nunca me fui, junto a Rubén Blades, abordan historias relacionadas con la migración y las experiencias humanas.

El álbum también recupera sonidos que marcaron los inicios de Fonseca. Temas como Loco Enamorado y Parte Por Parte conectan con la esencia musical que consolidó su carrera en la música latina.

La producción estuvo coproducida por Fonseca y Andy Clay. El proyecto también contó con la participación de productores como Andrés Torres y Mauricio Rengifo.





Con Antes Que El Tiempo Se Vaya, Fonseca amplía su catálogo musical y mantiene una propuesta artística enfocada en las emociones, las historias personales y la conexión con nuevas generaciones.