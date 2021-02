Fofo Madrigal deja Los Ajenos tras 12 años

El conocido músico nacional, Fofo Madrigal, anunció su salida de la banda Los Ajenos después de 12 años de ser integrante, manager y productor.

"Yo quiero agradecerle mucho al proyecto porque hicimos más de 3.000 shows en estos 12 años, más de 20 giras, unas muy importantes en Guatemala, además programas en Televisa en México", comentó Madrigal a Teletica.com.

La decisión fue premeditada, con el fin de crecer como artista y productor.

Ahora Fofo se dedicará a los proyectos de su empresa Talentoteca, por ejemplo la Talentoteca Estudio, que nació en julio del año pasado y ya se han hecho más de 50 conciertos vía streaming.

Su negocio también ofrece producción de eventos, alquiler de pantallas, luces led y equipos de sonido.

"Siempre seguiremos vendiendo artistas y shows a diferentes marcas. Y estoy cantando más, después de Tu Cara me Suena (temporada 4) se me abrió un abanico de oportunidades. Me di cuenta que puedo cantar y seguir haciendo cosas y eso me hace muy feliz", agregó el vecino de La Guácima.