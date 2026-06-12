Fiscalía colombiana pide prisión preventiva contra Blessd por caso de secuestro extorsivo

La Fiscalía General de Colombia solicitó una medida de aseguramiento en centro penitenciario contra el cantante colombiano Blessd durante una audiencia realizada este viernes 12 de junio.

Así lo confirmaron medios internacionales como Vanguardia, Infobae y El Tiempo.

​​La petición fue presentada luego de que el ente acusador imputara al artista por el delito de secuestro extorsivo, en un caso relacionado con la presunta retención de Andrés Felipe Sánchez, imitador de Ozuna en el programa Yo me llamo y representante del imitador de Blessd.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía expuso los elementos probatorios que, según sostiene, vinculan al cantante con los hechos investigados. La audiencia se desarrolla ante un juez de control de garantías, que deberá definir si acepta la solicitud mientras avanza el proceso.



Según la investigación, Sánchez "habría sido retenido entre las 3 p. m. y las 6 p. m. en junio de 2022". La Fiscalía asegura que durante ese tiempo fue presionado para firmar un documento en el que se comprometía a que su representado dejara de imitar a Blessd.

El organismo también indicó que la víctima habría recibido amenazas de muerte, agresiones físicas y verbales, además de permanecer incomunicada durante parte de la retención.



De acuerdo con la acusación, Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara y representante del artista, habría entregado a la víctima un teléfono celular con una llamada en curso de Blessd.



La Fiscalía afirmó que durante esa conversación el cantante realizó expresiones intimidatorias para presionar a la víctima. Entre las pruebas presentadas figuran declaraciones juradas y otros elementos recopilados durante la investigación.



Durante la audiencia de imputación realizada el 11 de junio, Blessd, Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda fueron imputados por el delito de secuestro extorsivo. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.



En medio de la diligencia, el cantante cuestionó a la Fiscalía sobre la forma en que determinó su presunta participación en los hechos. La fiscal respondió que los elementos recopilados permitían inferir una intervención mediante amenazas realizadas por vía telefónica.



La defensa sostiene que el artista no estuvo presente en la reunión donde ocurrieron los hechos y rechaza cualquier participación en la presunta retención.



Los abogados de Blessd indicaron que la controversia se originó por el uso no autorizado de la imagen del cantante. También señalaron que el caso fue reportado ante las autoridades en 2022 y que anteriormente se exploraron mecanismos de justicia restaurativa.



La audiencia continúa. Ahora el juez deberá resolver la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.

​¿Qué pena podría enfrentar el artista colombiano?

El abogado penalista Johan Montenegro explicó a Infobae que el delito de secuestro extorsivo está contemplado en el artículo 169 del Código Penal colombiano.



Según el jurista, esta conducta contempla penas que van de 25 a 40 años de prisión cuando se demuestra que una persona fue privada de la libertad con el propósito de obtener un beneficio económico o cualquier otra ventaja.



Montenegro agregó que la eventual condena podría aumentar si se comprueba la existencia de agravantes como el uso de armas, la participación de varias personas o actos de violencia contra la víctima.



Por ahora, el proceso se encuentra en una etapa inicial y será la justicia colombiana la que determine la responsabilidad o inocencia de los implicados.



Mientras avanza el proceso judicial en Colombia, Blessd mantiene programada una presentación en Costa Rica. El artista se presentará el próximo 8 de agosto de 2026 en Parque Viva, luego de que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) autorizara el cambio de fecha solicitado por la productora JOGO Mercadeo y Producción S.A.



El concierto estaba previsto inicialmente para el 31 de mayo, pero fue reprogramado para agosto. Las autoridades no detallaron las razones del cambio.



Por el momento, la productora JOGO no ha comunicado modificaciones adicionales al evento ni se ha referido al impacto que puede tener el proceso penal que enfrenta el cantante en Colombia.

