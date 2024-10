Fiscal recomienda nueva sentencia para hermanos Menéndez, lo que abre puerta a su liberación

Tras haber evaluado unas nuevas pruebas, el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, anunció este jueves que recomendará que se dicte una nueva sentencia para Erik y Lyle Hernández, lo que podría abrir la puerta a su eventual liberación.

Los hermanos cumplen desde hace más de tres décadas dos cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional por el asesinato de sus padres en 1989 en su casa de Beverly Hills, en Los Ángeles.

La cuestión queda ahora en manos de un juez, al que Gascón mañana viernes hará llegar la recomendación de que elimine las condenas perpetuas sin libertad condicional y que los sentencie en su lugar por asesinato pero con derecho a libertad condicional.

Y es que, bajo la legislación actual, como eran menores de 26 años cuando cometieron los crímenes, tendrían derecho a ello, explicó Gascón.

"No hemos llegado a un acuerdo universal, porque hay miembros de mi equipo que creen que los hermanos deberían pasar el resto de sus vidas en la cárcel, mientras otros se inclinan por su inmediata liberación", reconoció.

"Pero creo que una nueva sentencia es lo apropiado".

En unas declaraciones anteriores a la cadena estadounidense ABC, Gascón dijo que una revisión de la sentencia tomaría en cuenta el tiempo que llevan en prisión, así como su conducta.

El abogado de los hermanos, Mark Geragos, los ha descrito como “presos modelo” que han trabajado “incansablemente para reformarse sin la esperanza de ser liberados”.

Getty Images El fiscal de distrito George Gascón reconoció que había un desacuerdo entre los miembros de su equipo, pero que a él le pareció que lo "apropiado es dictar una nueva sentencia".

Los juicios

En 1989 los hermanos mataron a tiros a sus padres, José y Kitty Menéndez, en su mansión de Beverly Hills, en lo que, según alegaron los fiscales durante el juicio en el que fueron condenados, fue un complot para heredar la fortuna familiar.

Cuando fueron detenidos, los fiscales dijeron que el parricidio estuvo motivado por la codicia. Por su parte, los abogados de los hermanos dijeron que estos habían sido abusados sexualmente por su padre durante años, con el conocimiento de su madre, y que eso los llevó a cometer los asesinatos.

Este cruce de acusaciones, realizadas en un juicio televisado, hicieron que el caso cobrara gran notoriedad en Estados Unidos.

En el primer juicio al que se sometieron los hermanos en 1993 el jurado no pudo acordar un veredicto.

En un segundo juicio celebrado en 1996, a los abogados de los Menéndez no se les permitió presentar la mayoría de las pruebas relacionadas con los presuntos abusos sexuales que sufrieron, y estos fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua sin libertad condicional.

Lyle Menéndez tenía 21 años y Erik Menéndez 18 en el momento de los asesinatos.

Getty Images Familiares y allegados de Erik y Lyle Menéndez, como la hermana de su madre, Joan Andersen VanderMolen (en la foto), llevan años pidiendo la liberación de los hermanos.

"Creo que los hermanos sufrieron un tremendo problema de disfunción y abuso sexual en su casa", dijo este jueves Gascón, al tiempo que añadió que eso no es excusa para asesinar.

"Apreciamos lo que hicieron mientras estaban en prisión. Aunque no estoy de acuerdo con la forma en que manejaron sus abusos, esperamos que hayan... aprendido", dijo, a lo que agregó que espera que puedan seguir haciendo el bien si se reintegran a la sociedad.

"Creo que han pagado su deuda con la sociedad", subrayó. Aunque "la última decisión la tomará un juez".

Según explicaron funcionarios de la oficina del fiscal de distrito, esto puede tomar entre 30 y 45 días.

En caso de que el juez concuerde con la recomendación y decida dictar la nueva sentencia, también habrá que presentar el caso ante una junta de libertad condicional.

Esta la revisaría y evaluaría también la rehabilitación de los hermanos, antes de dictar si pueden ser o no liberados.

La resolución de Gascón no se esperaba hasta finales de noviembre, tal como él mismo había dicho en la rueda de prensa en la que anunció que revisaría nuevas pruebas del caso.

Sin embargo, decidió acelerar los tiempos "por falta de recursos", explicó este jueves.

Mientras, hay quien señala que dicho adelanto tiene motivaciones políticas, ya que Gascón aspira a ser reelegido en el cargo el 5 de noviembre y las encuestas de intención de voto le dan ventaja a su rival, Nathan Hocham.

Agradecimiento de los familiares

Los familiares que estuvieron presentes en la rueda de prensa agradecieron al fiscal Gascón su "coraje y liderazgo".

"Ahora estamos unidos en nuestra esperanza de que Erik y Lyle reciban la justicia que se merecen y finalmente regresen a casa", dijo AnnaMaria Baralt, sobrina de José Menéndez y prima de los hermanos.

Durante décadas familiares y expertos legales han pedido la liberación de los hermanos, asegurando que no representan una amenaza para la sociedad.

Y desde que en septiembre se estrenara una nueva miniserie en Netflix, tanto el interés público en el caso así como la presión para revisarlo se reactivó.

Getty Images Erik y Lyle Menéndez tenían 18 y 21 años respectivamente cuando mataron a sus padres en su casa de Beverly Hill, frente a la cual posan en la foto.

Fue eso lo que llevó a que el 3 de octubre el fiscal Gascón ofreciera una rueda de prensa para hacer saber que el proceso judicial iba a ser revisado.

Existe “una obligación moral y ética” de revisar las pruebas presentadas por los abogados de los hermanos el año pasado, las cuales demostrarían que fueron víctimas de abuso sexual a manos de su padre y actuaron en defensa propia.

Las nuevas pruebas

Entre las nuevas pruebas que se examinaron está una carta de 1988 que presuntamente Erik Menéndez le habría enviado a su primo Andy Cano, en la que hace referencia a los abusos de su padre.

"He estado tratando de evitar a papá. Todavía está pasando, Andy, pero es peor para mí ahora. No puedo explicarlo. Tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo. Nunca sé cuándo va a pasar y me está enloqueciendo", dice la carta que, según el abogado de la defensa, escribió Erik unos meses antes del crimen.

"Cada noche me quedo despierto pensando en que va a entrar. Necesito sacar eso de mi mente", añade Erik en la carta, que no se conocía en el momento de los juicios.

Andy Cano testificó en los juicios de los hermanos Menéndez que Erik le había hablado de los tocamientos inapropiados de su padre. Cano murió en 2003 de una sobredosis accidental.

Getty Images El exintegrante de Menudo Roy Roselló (en el centro, con chaleco, junto al resto de miembros de la banda juvenil) asegura que fue abusado por José Menéndez cuando era adolescente.

Otra prueba que ha salido a la luz recientemente es el testimonio del exintegrante del grupo musical Menudo Roy Roselló, quien asegura que fue abusado por José Menéndez cuando era adolescente.

Entonces, Menéndez era vicepresidente ejecutivo de RCA, el sello discográfico con el que había firmado la popular banda juvenil de origen puertorriqueño.

Según la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU., Roselló afirmó en una declaración jurada en 2023 que cuando tenía 14 años visitó la residencia de los Menendez en Nueva Jersey y, después de que le sirvieran una copa de vino, sintió que perdió el control sobre su cuerpo, lo llevaron a una habitación y allí Jose Menéndez lo violó. En su declaración afirma que no fue la única vez.

A los días del anuncio de la revisión del caso, familiares y allegados de los Menéndez volvieron a hacer un llamado para su liberación.

“Si fueran las hermanas Menéndez, no estarían detenidas”, dijo Anna Maria Baralt, sobrina de José Menéndez, en la concurrida conferencia de prensa. “Hemos evolucionado”.

