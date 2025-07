Finalista de NUE compró entrada para ver a Ana Gabriel sin imaginar que sería su telonera

Franciny Castillo, quien el domingo anterior obtuvo el tercer lugar en la sétima temporada de Nace una Estrella (NUE), no tuvo que esperar mucho para recibir una recompensa por su esfuerzo.

A tan solo días de la final del concurso, la joven cantante de 28 años fue elegida para abrir el concierto que la legendaria Ana Gabriel ofrecerá en Costa Rica el próximo 15 de noviembre, en Parque Viva, como parte de su gira Claro de Luna.



La artista nacional, vecina de Paraíso de Cartago, canta en serenatas y en el coro de su iglesia, y sueña con ayudar económicamente a su mamá. Tras su paso por el programa de Teletica, decidió abrir su agenda para dar el siguiente paso en su carrera.

​“El lunes decidí abrir agenda, ¿verdad?, para empezar esta nueva etapa, esperando en Dios que me vaya bien. Y resulta que el día martes me llamaron para que fuera la telonera de Ana Gabriel”, indicó a Teletica.com.

Castillo, emocionada, confesó que la noticia la tomó por sorpresa.

​ “Yo no lo podía creer, estaba muy contenta, muy emocionada porque soy su 'fan' número uno , ya que amo la música de mariachi y la música plancha, y para nadie es un secreto que Ana Gabriel es de las más grandes que hay sobre esa música”, resaltó.

La joven intérprete agradeció a Juan Carlos Campos y Mónica Coll, productores del evento, por confiar en su talento.

​“Eso me encanta decirlo, porque realmente son personas que me están dando la oportunidad de este sueño. Porque es un sueño para mí, Ana Gabriel. Es de las que actualmente quedan, por decirlo así, ¿verdad? Admiro muchísimo a Juan Gabriel, a José José, cantantes que ya no están. Por dicha, Ana Gabriel todavía está y estamos disfrutando de su gran talento, de su gran historia”, expresó.