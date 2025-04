Fin de la polémica: Justicia española archiva causa contra exmiembro de Mecano

La causa contra Nacho Cano, exintegrante del grupo español Mecano, por presuntamente haber contratado irregularmente a una veintena de mexicanos en su musical "Malinche" en Madrid, fue archivada por un tribunal, que no observó delito.



Cano y otras tres personas ligadas a la producción eran investigados desde julio pasado por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los trabajadores.



Pero la Audiencia Provincial de Madrid acordó archivar la causa al considerar que no buscaron burlar las leyes, según señaló un auto fechado el 11 de abril pero dado a conocer este viernes.



Los sospechosos "no han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería", explicó el texto.



Lo hicieron "siguiendo un procedimiento no poco común consistente en entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes, práctica asumida por la normativa de la Unión Europea", agregó el auto.



El exintegrante de Mecano de 62 años, uno de los grupos de pop español más famosos en su país y América Latina hasta su disolución a finales de los 90, celebró la decisión e insistió en que el caso tenía una motivación política, en un video que divulgó el diario español ABC.

​"Ha sido un año de injusticia, donde lo que se ha intentado hacer conmigo es desprestigiarme, hundirme, crear una causa (...) por una cuestión política orquestada", dijo Cano.

Culpó a "estos desgraciados que están mandando en España y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela, que ellos sí que son unos sinvergüenzas y tenían que ir a la cárcel uno detrás de otro", aseveró, refiriéndose al Gobierno de izquierdas español.



Desde que estalló el escándalo, el artista denunció una persecución política por ser cercano a la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la gran figura de la derecha española y blanco de críticas del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.



El músico siempre negó las irregularidades y afirmó que los jóvenes mexicanos vinieron dentro de un programa coordinado con la institución cultural de la embajada de México.



Mecano, integrado por Nacho Cano, su hermano José María y la cantante Ana Torroja, se formó a principios de los 80 y se desintegró a finales de los 90, cuando seguía siendo muy popular por canciones como Hijo de la luna, La fuerza del destino o Cruz de navajas.



Creado por Cano y estrenado en 2022, "Malinche" recrea la vida de la indígena que fue amante, traductora y consejera de Hernán Cortés y que lo ayudó a conquistar México.