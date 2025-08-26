FilarmoniKids: el debut histórico de la primera orquesta infantil filarmónica de Costa Rica

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica estrenará oficialmente FilarmoniKids, un proyecto musical único en el país, los próximos 6 y 7 de setiembre en el Teatro Popular Melico Salazar.

Se trata del primer concierto de una orquesta filarmónica integrada exclusivamente por niños y niñas costarricenses, quienes mostrarán su talento en un evento histórico.



FilarmoniKids es un programa educativo y cultural sin precedentes que busca democratizar el acceso a la música desde la infancia. El proyecto ofrece a los jóvenes artistas la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, sin importar su origen o situación económica, garantizando igualdad de condiciones y acompañamiento especializado.



El proyecto es liderado por el maestro Marvin Araya, director de la Filarmónica de Costa Rica. Inspirado en su propia trayectoria como niño con talento y pocas oportunidades, Araya quiere brindar a nuevas generaciones la misma puerta de acceso que él tuvo.

​“Mi trayectoria no comenzó en teatros ni con clases privadas. Yo tenía mucha pasión por la música y aproveché una oportunidad cuando era niño. FilarmoniKids nace del deseo de repetir ese patrón positivo en otras vidas. Creo en la niñez costarricense, y quiero que la música les abra tantas puertas como me las abrió a mí”, afirmó Araya.

El debut de FilarmoniKids reunirá a 87 músicos de entre 9 y 15 años en un concierto que promete ser una celebración del talento, la esperanza y el trabajo colectivo. Más que un espectáculo, representa un espacio real de participación artística, formación musical de calidad y una experiencia escénica inédita para los jóvenes talentos del país.



Los niños y niñas que integran la orquesta provienen de diferentes regiones de Costa Rica y han participado en un proceso inclusivo, formativo y exigente. El público tendrá la oportunidad de presenciar su primera presentación oficial, un hito cultural para la nación.



Las entradas para las funciones del 6 y 7 de setiembre estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.