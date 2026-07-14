Filarmónica llevará los clásicos de Guns N' Roses, Metallica y AC/DC al Melico Salazar

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presentará el espectáculo Lo Mejor de Guns N' Roses, Metallica y AC/DC el próximo 16 de agosto en el Teatro Popular Melico Salazar. La producción ofrecerá dos funciones, a las 3 p. m. y 8 p. m., con un repertorio inspirado en algunas de las canciones más reconocidas de estas agrupaciones.

El concierto combinará la fuerza del rock con el sonido de una orquesta sinfónica. La propuesta incluirá arreglos especiales creados para la Filarmónica. El objetivo será ofrecer una nueva interpretación de temas que marcaron la historia del género.

La dirección musical estará a cargo del maestro Marvin Araya. El elenco también contará con la participación de los cantantes Manuel Barrantes, Josh Ramírez, Juan Manuel Rodríguez y Eduardo Quesada, quienes interpretarán los principales éxitos de las tres bandas junto a la orquesta.

Araya afirmó que la producción busca conservar la esencia de las canciones. También indicó que los arreglos permitirán descubrir nuevos matices musicales y ofrecer una experiencia diferente para el público.

La temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica mantiene su apuesta por acercar nuevos públicos a la música mediante espectáculos de alto nivel artístico. Este homenaje al rock forma parte de esa programación.

El proyecto cuenta con el respaldo de Lafise, patrocinador de la agrupación, que apoya la realización de producciones dedicadas a grandes referentes de la música internacional.

Las entradas ya están disponibles a través de Publitickets. Los boletos tienen precios desde ₡26.000. La organización recomendó comprarlos con anticipación debido al aforo del teatro y a la expectativa que genera el espectáculo.