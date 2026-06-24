Filarmónica hará homenaje a Juan Gabriel con dos conciertos en el Melico Salazar

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica presentará Recordando a Juan Gabriel en el Teatro Popular Melico Salazar, con la participación de Jorge Chicas y María José Castillo. El espectáculo conmemorará el legado del cantautor mexicano a una década de su fallecimiento.



Los conciertos se realizarán el viernes 4 de julio a las 8 p. m. y el sábado 5 de julio a las 4 p. m. El maestro Marvin Araya estará a cargo de la dirección.



La propuesta reunirá a la Filarmónica de Costa Rica con los reconocidos intérpretes nacionales, quienes darán vida a algunas de las canciones más emblemáticas del artista conocido como el Divo de Juárez.



El homenaje coincide con el décimo aniversario de la muerte de Juan Gabriel, una de las figuras más influyentes de la música en español. Su repertorio continúa vigente y forma parte de la historia musical de millones de personas en América Latina.



El espectáculo incluirá éxitos que marcaron distintas etapas de la carrera del artista mexicano. Las piezas serán interpretadas con arreglos especiales diseñados para esta producción y acompañamiento orquestal en vivo.



Según explicó Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, el objetivo es reconocer la trascendencia artística de Juan Gabriel y acercar al público a una experiencia musical de alta calidad.

​“Juan Gabriel es uno de los artistas más importantes que ha dado la música en español. Su legado continúa vigente y sus canciones siguen emocionando a millones de personas. Para la Orquesta Filarmónica de Costa Rica es un privilegio presentar este homenaje junto a dos artistas de gran trayectoria y talento como Jorge Chicas y María José Castillo”, afirmó Araya.

Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica.​

Las entradas ya se encuentran disponibles y tienen precios desde los ₡26.000. Los boletos pueden adquirirse mediante la plataforma Publitickets.

La presentación forma parte de la temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, que mantiene una programación enfocada en espectáculos sinfónicos inspirados en grandes figuras y repertorios de la música internacional.

