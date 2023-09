Filarmónica ha ensayado más de 12 horas para perfeccionar su "Tributo a The Beatles"

"Como es el 20 aniversario de la Orquesta Filarmónica, hemos hecho una recopilación de los conciertos de The Beatles (cuatro) que hemos realizado en este año. Así que serán canciones muy representativas de todas las épocas de The Beatles, temas populares como Yesterday, Let it be, Hey Jude, entre otras, pero también otros temas que no son tan conocidas, solo para los conocedores", agregó el maestro.