Filarmónica cierra su 20 aniversario con conciertos de Héroes del Silencio y Salsa Plancha

"Hay sentimientos encontrados. Me hacen falta los compañeros, que son como una familia, y los estudiantes, que son como hijos adoptados. La energía que te dan los alumnos me hace falta. Estos días de cabanga son normales, pero también me darán tiempo para dedicarme más a los proyectos de la Orquesta Filarmónica, que ahora será mi único foco de atención, donde seguiré dirigiendo y creando nuevos espectáculos", comentó a Teletica.com.