Filarmónica añade tercera función de homenaje a Luis Miguel y Cristian Castro

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica anunció una tercera función del concierto homenaje a Luis Miguel y Cristian Castro, luego de que las entradas para las presentaciones del 22 y 23 de noviembre en el Teatro Melico Salazar se agotaran rápidamente.

La nueva función se realizará el sábado 22 de noviembre a las 4 p. m., y los boletos ya están disponibles en oneticketcr.com.



El espectáculo contará con la voz del cantante costarricense Eduardo Aguirre, quien interpretará los grandes éxitos de ambos exponentes de la balada romántica latinoamericana, acompañado por los arreglos y la majestuosidad de la Filarmónica, bajo la dirección del maestro Marvin Araya.



Araya destacó que esta propuesta busca “acercar al público costarricense a la música popular latinoamericana desde la perspectiva de la Orquesta Filarmónica, creando un puente entre la tradición y la contemporaneidad”.

Asimismo, celebró la rapidez con la que se vendieron las dos primeras funciones, afirmando que “esto demuestra el cariño y la conexión que existe con este repertorio”.



Por su parte, Aguirre señaló que rendir homenaje a estos artistas “es un reto emocionante y una oportunidad de conectar emocionalmente con el público, reinterpretando canciones que forman parte de la memoria musical de toda una generación”.



El repertorio incluirá clásicos como Ahora te puedes marchar, Azul, Mi vida sin tu amor y No podrás, ofreciendo una experiencia cargada de emoción, nostalgia y virtuosismo musical. La combinación de la elegancia orquestal con la expresividad de Aguirre promete una velada inolvidable.



Con la incorporación de esta tercera función, la Orquesta Filarmónica de Costa Rica reafirma su compromiso con la integración de géneros populares y se consolida como un referente cultural en el país, brindando al público espectáculos de alta calidad artística y accesibilidad musical.