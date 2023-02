Fiestas de revelación de género, una tendencia que llegó para quedarse

"Yo había hecho otro tipo de eventos como bodas, pero un día me pidieron un 'baby shower' de niña y de niño, entonces me metí a ver decoraciones y vi que en Estados Unidos se hacían las revelaciones de género, pero en ese momento solo existían los globos. Y ahí fue cuando yo pensé: ‘Qué chiva traer eso a Costa Rica’, pero no lo podía meter dentro de mi empresa, así que decidí hacer una exclusivamente de eso.

"Después de un año de hacer poquitas revelaciones, se vino la pandemia y me despidieron de mi trabajo (diseñadora de interiores) y pensé: ‘bueno, voy a dedicarme 100% a esto, no hay nadie en el país que lo haga’", recordó Fernández.